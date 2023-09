Lamentablemente, se ha vuelto costumbre que personas, incluyendo menores de edad, se trepen a los buses de servicio público de las ciudades por ‘diversión’ o por pretender que el vehículo los trasporte hasta el destino sin pagar un solo peso.

El caso más reciente ocurrió en Cali cuando dos personas se treparon a un bus del Mío con objetos, arriesgando su vida y, de paso, la de los demás actores viales.

En la grabación que hizo viral en las redes sociales se puede ver a un primer hombre encaramarse a la parte trasera del vehículo con una estructura metálica, mientras que segundos más tarde aparece otro sujeto que se trepa con bolsas de reciclaje.

La grabación compartida por la cuenta CaliWeb provocó un sinfín de comentarios entre los habitantes de la capital vallecaucana, quienes reprocharon el acto y solicitaron mayor control de las autoridades.

Pero si la gente ve estas cosas, por qué no hacen nada?? Todos sabemos que el servicio es malo, pero esto hace ver mal es a la ciudad más no al servicio. 😮‍💨

Hay es donde uno se pregunta, que tienen en la cabeza está gente, no miden ninguna consecuencia. Y dónde está la autoridad

Cali es un desorden uno está acá es porque uno nació acá y todo y pues también esta la familia amigo etc pero donde no fuese así hace rato me hubiese ido de este moridero creado por ospina

— Mauricio z (@maurici99505930) September 30, 2023