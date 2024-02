Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

En horas de la tarde de este jueves, 22 de febrero, fue rescatada una adulta mayor que, al parecer, era maltratada por su nieto, quien la habría bañado con una manguera en el patio de la casa.

De acuerdo con las autoridades, el hombre le suministraba límpido y también se lo lanzaba, los vecinos de la Comuna 18 fueron quienes denunciaron el hecho.

En 90 Minutos nos trasladamos hasta Altos de los Chorros en la Comuna 18 y hablamos con la hija de la adulta mayor para conocer su versión sobre los hechos.

(Vea también: Abuelo lleva viviendo un mes en un terminal del Tolima; sus hijos lo habrían abandonado)

De acuerdo con Graciela Portillo, hija de la adulta mayor, en el momento de los hechos no se encontraba en la casa debido a que estaba tramitando algunos documentos en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo por una calamidad que tuvo su hija menor.

Según el testimonio de Graciela, su madre no puede realizar gran parte de sus funciones básicas por su edad. Además, su hijo, quien es señalado por maltratar a la adulta mayor, sufre de esquizofrenia, por lo que tiene episodios de agresividad.

“Mi hija me dice que mi hijo se cogió ese límpido y lo regó en la casa para quitar el olor de las heces, que después cogió ese tarro y no sé si él no encontró jabón para bañar a mi mamá porque yo lo tengo por allá atrás. Cogió el jabón de la loza lo empacó y la llevó ahí atrás, le echó el tarro de jabón en la cabeza y entonces es como obra de la esquizofrenia”.