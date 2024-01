De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, la ocupación de la red hospitalaria de la ciudad se encuentra sobre el 80%, por lo que las autoridades deberán tomar medidas para evitar un colapso.

La ocupación se da principalmente por el incremento de las enfermedades respiratorias y los nuevos casos de Covid-19. Además, continua la epidemia de dengue en el departamento.

“Es un riesgo de que tengamos una ocupación totalmente llena, y por eso estamos haciendo dos acciones, por un lado, mirando como desescalonamos los casos desde el servicio de urgencias, hay casos que no requieren de hospitalización; pero por el otro, si es necesario una ampliación hospitalaria, es decir utilizar servicios que generalmente no se usan, pero por ahora no vemos la necesidad, el sistema está respondiendo”.