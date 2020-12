La caída de la plataforma de esa entidad, a la que se le suma la de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, ha llevado a que miles de personas vean retrasados sus trámites, negocios y solicitudes correspondientes a predios privados en la capital, informó Caracol Radio.

Esa cadena radial detalló que en toda la semana no ha funcionado la plataforma para matricular inmuebles en Bogotá.

Por supuesto, la situación llevó al caos y el desespero a ciudadanos que tienen que hacer trámites de esta índole antes de que finalice el año, apuntó esa frecuencia radial.

Esta impaciencia ha llevado a cientos de personas a desplazarse hasta los Cade y Supercade de la capital. Sin embargo, en estos lugares solamente está prestando atención la Secretaría de Hacienda; el IDU solamente está prestando atención telefónica, indicó esa emisora.

Al respecto, el IDU manifestó a ese medio que hay una falla general del sistema y que no descarta que se trate de un ataque cibernético en las plataformas. La entidad aclaró que los servicios más afectados son los de citas de atención presencial y documentos correspondientes a la valorización.

En cuanto a la atención presencial, esa área señaló que esta no se podrá prestar, ya que el sistema está caído incluso para ellos, por lo que sería inútil prestar un servicio sin las herramientas adecuadas, añadió esa cadena radial.

Los problemas más denunciados por la gente, según la emisora, son los siguientes:

Estos son los teléfonos autorizados por el IDU para la atención del público:

El problema no es nuevo. De hecho, en los meses de septiembre y octubre miles de personas tuvieron problemas para pagar por internet el impuesto predial de contado y a cuotas.

Por esto, el Distrito se vio obligado a aplazar en varias ocasiones las fechas para los pagos de contado y a cuotas del impuesto predial en Bogotá.

El problema de estas fallas de plataformas oficiales radica en que se estancan las diligencias y se pierde mucha plata que está dejando de entrar a las arcas del Distrito, añadió Caracol Radio.

Pero los más afectados finalmente son los ciudadanos, ya que en medio del desconcierto y de la falta de información oficial, están exponiéndose al salir a los Cade y Supercade, en donde solo se está prestando atención para algunas entidades.

“Es un martirio, desde el día de ayer he estado haciendo seguimiento y no permite ingresar así tenga la clave correcta y el usuario. Aunque intento hacer la recuperación de contraseña, como solución, no funciona. Eso está muy mal”, dijo un ciudadano, quien dijo que estaba en un Cade haciendo fila desde las 4 de la mañana, y al que aún no le habían solucionado su problema, concluyó esa frecuencia radial.