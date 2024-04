Por: Tu Barco News

Desde el viernes 5 de abril, los familiares de Eileen Scarlet Paz denunciaron su desaparición en Roncesvalles, Tolima. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se ha encontrado ninguna pista que revele el paradero de la menor.

Según la versión de la madre y el padrastro de la niña, ella los estaba acompañando mientras que revisaban unos linderos. Sin embargo, por un momento se quedó atrás y no volvió a aparecer.

“En un instante, al volver la mirada, la niña ya no estaba presente”, expresaron los familiares a medios locales del Tolima. Desde entonces, los habitantes de Cedral, Pringamosal y Agua de Dios se han unido en un esfuerzo conjunto por localizarla, sin éxito hasta la fecha.

Las autoridades locales han establecido un Puesto de Mando Unificado desde el día de la desaparición, coordinando con organismos de socorro y la comunidad para agilizar la búsqueda.

“Recibimos la primera información por parte del padrastro y la madre de la menor, en el cual se indicaba que la niña había desaparecido alrededor de las dos a tres de la tarde en un área cercana a su vivienda. Junto a los bomberos voluntarios de Roncesvalles y de San Antonio, la Policía de Familia, la inspección de Policía y otras entidades, acudimos a este lugar y se realizó un primer barrido. Un barrido que duró hasta la medianoche y tuvo que ser suspendido por condiciones climáticas”, señaló Eduardo Grajales, alcalde de Roncesvalles.

Recompensa por información que permita encontrar a Elieen Paz

La gobernadora del Tolima anunció que este jueves, 11 de abril, estará en Roncesvalles liderando nuevas estrategias y lamentó que, pese a todos los esfuerzos de las instituciones, la búsqueda no ha dado respuesta. “Los testimonios que dan tanto la mamá como el padrastro no nos indican dónde puede estar la niña”, afirmó.

“La mamá de Eileen tiene 19 años de edad, el padrastro tiene 20 años; la mamá estaba sometida a violencia intrafamiliar, no habla, no dice nada. Hasta ayer soltó un poquitico, un poquitico. Ojalá todos los indicios que tienen las autoridades sobre Eileen no sean ciertos porque son terribles”, reveló la mandataria.

Diariamente, más de 140 personas se encuentran en el lugar adelantando labores de búsqueda. Entre ellos hay funcionarios de los Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Ejército Nacional y la Alcaldía del Municipio.

Campesinos del Tolima dice que duendes se llevaron a Eileen Paz

Según la versión de los campesinos entregada al medio de noticias Alerta Tolima aseguran haber escuchado la voz de la niña durante la búsqueda, solo para encontrar silencio y vacío en los lugares de donde provenían los sonidos.

Uno de los miembros del grupo de vecinos buscadores afirmó que “un duende ha capturado a la niña”, describiendo un entorno pesado y lleno de presencias espirituales. Este relato ha avivado la especulación de que una entidad sobrenatural ha llevado a la pequeña.

Eileen Scarlet Paz es la niña de tan solo dos años que cumple 36 horas desaparecida en Tolima. Más de 50 personas continúan en las labores de búsqueda, pero aún no hay pistas. La versión que entregan su mamá y su padrastro no es clara para las autoridades. Esto es lo que se sabe… pic.twitter.com/nPNY5ymGLi — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 7, 2024

