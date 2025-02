Por cielo y tierra es buscado por sus familiares Leonardo Andrés Alvarado Barros, un joven de solo 23 años que reside en el tradicional barrio Las Flores de Barranquilla, pero que desde el 17 de octubre del año anterior salió de su vivienda y no ha regresado.

Leonardo le comentó a sus cercanos que se dirigía a resolver unos problemas que tenía en la fundación de su primo, en el corregimiento de Caracolí, Atlántico. Sin embargo, ocho días después que solicitó vía telefónica que le llevarán algo de ropa, en el mismo sitio les manifestaron a sus familiares que no se había acercado hasta el lugar.

Uno de sus allegados, quien además pidió reserva de su identidad por seguridad, le dijo a Blu Radio que los últimos reportes indican que, al parecer, está muerto.

“Le soy sincera, cuando este domingo (9 de febrero) me enteré de que supuestamente estaba en Medicina Legal pensé que se me había acabado la agonía y el desespero de saber dónde estaba. Muchos han desaparecido y nunca lo han encontrado, ahora sigo con la incógnita de dónde puede estar y como está. No obstante, presiento que no está vivo, aunque eso sea lo último en lo que quiera pensar”, aseguró inicialmente.