El pasado 14 de agosto se presentó un grave accidente de tránsito en Bogotá, más exactamente en la carrera Séptima con calle 119, donde una conductora de un carro de alta gama salió de su parqueadero y luego de discutir con dos hombres que iban caminando decidió dar un giro brusco y los atropelló llevándose consigo los vidrios de un local en el que terminó incrustada.

Liney Villarreal, madre de Antony Pérez, uno de los jóvenes que fue atropellado por la mujer, entregó más detalles en Blu Radio de la salud de los heridos y de lo que se sabe de la conductora que ocasionó el siniestro.

En primer lugar, indicó que su hijo había salido de una clínica del sector donde le habían hecho una cirugía y contó en la emisora cuáles fueron las lesiones que sufrió con el accidente: “Le metieron un clavo de la rodilla hacia abajo. Le reconstruyeron, porque estaba bien golpeado, tenía una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda”.

De igual manera, amplió más detalles en la cadena radial sobre lo que pasó segundos antes del accidente, pues se alcanza a ver en el video que los dos jóvenes señalan hacia el carro antes de que este los atropellara.

“Pasó que el señor del parqueadero le ayuda a ella a sacar el carro. Ellos iban a pasar la séptima, pero no cruzaron porque el semáforo cambió. Él me dice: ‘Mamá, yo vi el carro y me causó curiosidad porque el carro estaba nuevo. Yo vi el carro y le dije a mi compañero: ‘qué carro tan bonito’“, mencionó.

En cuanto a la conductora, el diario El Tiempo aseguró que es una mujer de 36 años, de la que no se ha establecido su identidad; sin embargo, se sabe que presentó un traume de tórax y fue trasladada a una clínica. De hecho, la madre del joven dijo que la vio en una camilla, pero no la dejaron acercarse a ella.

“Nadie ha aparecido a pedir disculpas, a nada. No tengo plata para cubrir los gastos de la clínica y de la conductora no se sabe nada”, dijo la preocupada mujer.