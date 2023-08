La actriz María Fernanda Yepes, quien ha protagonizado varias producciones colombianas y mexicanas, como ‘Rosario tijeras’, ‘María Magdalena’, ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Azúcar’, contó que sufrió un accidente junto con su esposo, el músico Nico Kora, cuando regresaban de una viaje por el Parque Tayrona.

(Lea: Alex Campos habló sobre la crisis de salud que lo puso al borde la muerte)

Según contó Yepes, a través de historias de Instagram, el accidente ocurrió cuando se movilizaba en una moto junto con su pareja, tras haber visitado la playa de la costa Atlántica colombiana.

Si bien la actriz aseguró que, tanto ella como su esposo, se encuentran estables, sí presentan algunas heridas.

María Fernanda aprovechó la situación para hacer una reflexión sobre lo ocurrido y expresó que “es muy fuerte como nuestra vida se puede ir en un segundo y cómo definitivamente somos una bolsita de agua, somos tan frágiles los humanos y a veces nos sentimos tan importantes, nos creemos que somos invencibles”.

(Le recomendamos: Claudia Bahamón ganó premio a la mujer del año en sostenibilidad ambiental)

De igual manera, invitó a sus seguidores a tener precaución en las vías del país, en donde diariamente se reportan accidentes.

“Chicos, las personas que andan en moto tengan mucho cuidado, cuiden su vida, cuiden la vida de la persona que llevan ahí y cuiden la vida de las otras personas. Aquí en la costa y en muchas partes no hay cuidado con el manejo de las motos, se vuelan pares, se pasan los semáforos en rojo, muchas veces no tienen seguro, la gente no usa casco y no se protegen para andar en moto”, y agregó que “yo he visto unas cosas, por ejemplo vi una señora con una niña en la moto y chateando, o tres personas en una moto o personas que manejan con alcohol”.