Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se reportó en la ciudad de Bucaramanga en las últimas horas. Este se dio a conocer tras quedar grabado en una cámara de seguridad en la cual se pudo evidenciar como la mujer fue atacada por un sujeto cuando estaba trabajando.

El hecho fue rechazado por la oficina de trabajo de la mujer afectada, una floristería ubicada en la capital de Santander y, en un primer momento, la Oficina de la Mujer liderada por Paula Ramírez les pidió a las autoridades comenzar una rigurosa investigación en contra del agresor.

Le puede interesar: Se despertó otro volcán: aumentó posibilidad de erupción en el Puracé

Otro dato importante dentro de lo sucedido es que, al parecer, el hombre agresor es el dueño de la microempresa y la expareja sentimental de la mujer agredida, que terminó con graves heridas producto del ataque con as tijeras y golpes que recibió.

“Mi denuncia es por intento de feminicidio y violencia intrafamiliar por mi expareja porque fui atacada con arma blanca, él me atacó dos veces, una en la mano y la otra en el estómago. El hecho ocurrió porque él vio una publicación, nosotros ya habíamos terminado la relación, pero él aún así seguía insistiendo, él no tenía claro en su mente que la relación ya había terminado y era muy celoso, me perseguía, me acosaba”, contó la mujer agredida.

El sujeto agresor pido ser identificado y, por otro lado, la Alcaldía de Bucaramanga le ofreció ayuda y acompañamiento a la mujer después de haber pasado por el episodio de violencia, mientras se recupera.

(Vea también: Falsa médica que habría causado la muerte de mujer en Bogotá fue llamada a juicio)

“Él vio esa publicación y llegó al lugar donde yo estaba trabajando y me atacó con esa arma blanca que le estoy comentando, además él manifestó que por compasión me había dejado respirar. Yo tengo las conversaciones y los videos que prueban la denuncia”, concluyó la afectada.

Por su parte, la gestora social de Bucaramanga, Paula Ramírez, también expuso lo ocurrido por redes sociales y les pidió a las autoridades hacerle el seguimiento estricto al caso y seguir apoyando a la mujer afectada en todo lo que necesite.

(Lea también: Hombre perdió la vida a causa de riña en Quindío; llevaba 5 días hospitalizado)

“La Oficina de la Mujer de la Alcaldía de Bucaramanga ya tiene conocimiento de este caso y ofrece toda la atención institucional a la víctima. Pedimos a las autoridades y a la Fiscalía que se inicie el proceso legal contra este agresor y se proteja a la mujer violentada”, detalló la gestora.

Pulzo se abstiene de mostrar el video, ya que no promovemos la violencia contra la mujer, sin embargo, si quiere verlo puede dar clic aquí.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.