Los Bomberos Oficiales de Bogotá comunicaron el rescate con vida de una joven que quiso salvar a un perro en el cerro de la Cruz y terminó cayendo 40 metros. Luego del susto que se vivió durante el operativo para salvarla a ella y al animal, el balance fue positivo, aunque las autoridades pidieron más precaución.

Alejandra Mahecha, de 27 años, es la ciudadana que logró ser rescatada con vida luego de que trató de salvar a un perro que finalmente no pudo rescatar, pues estaba 4 metros encima de ella. Los bomberos tuvieron que acudir a auxiliar a la joven y al perro, misión que lograron exitosamente luego de 4 horas de operativo.

“Lo único que hicimos fue, en mi caso, bajar, descender un poco donde estaba como tal el perrito para poderlo subir. Lo único es que él estaba a 4 metros encima de mí y no se pudo lograr. Por la adrenalina no me dio miedo, simplemente bajé para rescatar al perrito”, fue lo que dijo la joven a Noticias Caracol al respecto.

Además de esto, los bomberos desplegaron 30 unidades para buscar y rescatar a 13 jóvenes más que se habían perdido en el mismo sector. Las autoridades dieron cuenta de dos perros más que fueron rescatados, dando como resultado 14 personas y 3 perros puestos a salvo.

El sargento José Gonzalo Mesa, señaló al respecto que es necesario tomar medidas de prevención cuando haya perros en peligro y avisar a los organismos de rescate inmediatamente.

“A toda la comunidad, que no ingresemos a los cerros orientales o lugares que no conocemos porque se nos pueden presentar caídas de las personas de una altura determinada, o poner en riesgo la vida de quienes van en el grupo. En el momento en que una mascota esté en riesgo marquemos y solicitemos el cuerpo oficial de Bomberos, en el que tenemos nuestro equipo especializado”, dijo el sargento.