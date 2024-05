Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dijo en Blu Radio que habló con la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, salpicada en el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Ortiz es señalada por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, de negociar sobornos en el Congreso.

El hecho, según dijo, ocurrió durante un viaje al municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar. Manifestó que le aconsejó que se adelante a renunciar, a lo que ella manifestó que está dispuesto a hacerlo.

(Vea también: “Echan al marido”: Gustavo Bolívar hizo particular reclamo sobre cobros de Renta Ciudadana)

“Estaba entrando a Catam, ellos iban para otro lado. Está muy triste, le aconsejé que se adelante porque obviamente el Gobierno no tolera esto. Un Gobierno que nunca nos ha dado una instrucción distinta a cuidar los recursos de la Nación”, dijo Bolívar en Blu Radio.

De acuerdo con el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, Ortiz sirvió de mensajera con el senador Iván Name, presidente del Senado, Sneyder Pinilla, de negociar sobornos en el Congreso. El dinero, según su versión, se entregó en dos maletas repletas de efectivo y en billetes de 50.000 pesos y 100.000 pesos.

La Unidad de Gestión de Riesgo se encuentra en el centro de un grave escándalo de corrupción, por cuenta de las afirmaciones hechas por Pinilla. Las acusaciones apuntan a un uso indebido de fondos para influenciar decisiones legislativas, lo que ha llevado a un llamado generalizado para que altos funcionarios den un paso al costado.

Lee También

Pinilla ha denunciado públicamente, mediante un vídeo, que la Unidad de Gestión de Riesgo se utilizó como “caja menor” para canalizar dinero hacia congresistas con el fin de impulsar reformas legislativas del Gobierno Petro. Según él, esta práctica ha permitido a la entidad operar con una gran flexibilidad financiera, evitando los procesos normales de licitación y contratación que otras entidades estatales deben seguir.

Entre los mencionados en el escándalo se encuentran Sandra Pinilla e Iván Name, aunque Name no ha sido solicitado para renunciar por estar envuelto en investigaciones anteriores similares. Las acusaciones también implican a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, aunque no de manera directa.

Sandra Ortiz, Consejera de regiones, debe apartarse del gobierno mientras @FiscaliaCol determina si es cierta la grave acusación que hace Sneyder Pinilla sobre haber llevado a Iván Name 3.000 millones de la corrupción en UNGRD.

Unos pocos no pueden seguir manchando un gob que nos… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 3, 2024

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.