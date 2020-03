green

“Yo no comparto la misma vajilla con mi familia. De hecho, los platos en los cuales me sirven los alimentos son platos plásticos; es decir, son desechables. Esto no es loza que va a coger alguien después y que va a lavar”, es la principal medida preventiva que tiene la joven y su familia para evitar el contagio, y la primera recomendación que da a las personas que padecen la enfermedad.

Esas sugerencias la entregó Castellanos en un video difundido por Noticias Uno, donde además explica que, por recomendación estricta del Ministerio de Salud, debe tener un kit para prevenir la propagación.

“El más importante de todos es el tapabocas, el cual tengo que utilizar 24/7; incluso, si estoy encerrada en mi cuarto y no tengo contacto con nadie”, indicó la víctima.

La joven —una estudiante que tuvo contacto físico con una amiga que viajó desde España— también recomendó el uso de los guantes para recibir los alimentos o en caso de cualquier intercambio de objetos que tenga con sus familiares.

Castellanos también reafirma que las manos de una persona portadora del virus no se deben secar con toallas reutilizables, si no con papel desechable.