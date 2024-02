Escrito por: Redacción Bogotá



Antes de los resultados que arrojó la necropsia de Dilan Santiago, el menor que fue hallado muerto en un cultivo de papa en una vereda cercana a la finca donde vivía el niño junto a su madre, salieron nuevos testimonios a la luz, como el de su tía paterna, quien dio a entender que existen ciertas inconsistencias la versión de los hechos.

(Vea también: Caso de Dilan Santiago Castro: qué se sabe, cómo fue hallado y qué dijo su madre).

En primer lugar, Valentina Castro, la tía del menor, le contó a El Tiempo que, según le dijeron los investigadores en días anteriores, la necropsia de Dilan se podía tardar porque, supuestamente, se habían hallado indicios extraños en los exámenes, lo que instaba a investigar el cuerpo con mayor profundidad. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las entidades investigadoras.

En segundo lugar, la tía del niño le dijo al medio citado que Derly Yulieth, madre del fallecido, habría ocultado la desaparición de Dilan en una zona rural de Bogotá:

“A mí me llamó una vecina a decirme que el niño estaba desaparecido (…) yo llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes (día en el que la familia ha dicho que él se perdió)”, le contó la tía al periódico.

Lee También

Adicionalmente, la mujer dijo que fue gracias a ella que las autoridades iniciaron la investigación. “Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar”, contó la tía de Dilan al diario, quien también dice que tuvo un sueño en el que el niño le pedía que hiciera justicia.

Además, la tía cuenta que fue ella quien le dio a las autoridades la información para que localizaran a su hermano, padre del niño, quien según ella, “salió limpio” porque en el momento de la desaparición del menor, él se habría encontrado trabajando en una zona rural llamada Primavera Alta, cercana al nevado del Ruiz. No obstante, en las últimas horas el hombre fue capturado por violencia intrafamiliar contra la madre de Dilan.

Según dijo el medio de comunicación previamente citado, el reporte de Medicina Legal indicó que la muerte del niño fue catalogada como homicidio por asfixia mecánica, un reporte que abre el camino para que las autoridades continúen con la investigación para dar con el autor del crimen en Bogotá.

Hasta el momento las autoridades no han dado más información sobre el crimen, pero se espera que en las próximas horas se tenga nueva información del tema.