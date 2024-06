Por: Caracol TV

Una testigo narró los angustiosos momentos que enfrentó en medio del violento robo a una mujer en Bogotá, un hecho que quedó registrado en video, que causó indignación y que ocurrió a 500 metros de un CAI en Teusaquillo.

El reloj marcaba las 4:53 de la tarde del pasado miércoles, 5 de junio de 2024, cuando una pareja en un carro aparentemente pinchado disminuyó la velocidad en el barrio La Soledad. Al descender del vehículo fueron atacados por dos delincuentes armados.

Los hampones, en medio del forcejeo del hurto, arrastraron por varios metros a la mujer, que pidió auxilio a gritos.

“En el momento en el que empiezo a escuchar los gritos, me preocupo y salgo a ver lo que estaba pasando. Había una señora tirada y dos tipos encima de ella. La estaban robando, no lo tenía muy claro”, indicó Janeth Montaña.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que la testigo intentó auxiliar a la mujer, pero uno de los criminales la intimidó.

“Yo fui a ayudarla, pero uno de ellos me apuntó con el revólver, ahí me fijé que estaba armado y me devolví a pedirle a mis alumnas que llamaran a la Policía”, complementó la testigo.

Dos motocicletas estaban esperando a los atracadores. Antes de escapar, uno de los hampones robó un paquete del baúl del carro de las víctimas.

“Salió mi vecino a brindarle agua y a colaborarles, porque el carro iba pinchado. Lo que comenta el señor es que sintió que el carro iba bajito de aire y, cuando se bajó, ahí fue que los cogieron”, recalcó la mujer.

Las víctimas, minutos antes, habían retirado un dinero, pero al momento del atraco, al parecer, ya no lo llevaban.

El mayor Felipe Garzón, comandante de la estación de Policía de Teusaquillo, se refirió al hecho: “En el centro comercial Gran Estación retiran dinero de un banco. Al parecer, lo consignan nuevamente en el mismo centro. Se piensa que traen un dinero y son abordados a unas cuadras del barrio La Soledad”.

