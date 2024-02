La inseguridad en Bogotá no deja de ser un tema de preocupación para los ciudadanos, que diariamente tienen que enfrentarse a casos de robos, extorsiones y hasta asesinatos, que siembran pánico entre la población. Pese al cambio de alcalde, la situación no se ha podido controlar y no hay quién le encuentre la solución.

Sin embargo, en medio de ese oscuro panorama, la Policía Nacional compartió un buen resultado que les devuelve algo de tranquilidad a varios ciudadanos, que fueron víctimas de robos en los últimos días en la ciudad y cuando se dirigían a sus lugares de estudio o trabajo.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó en sus redes sociales que las autoridades lograron recuperar un total de 13 patinetas eléctricas que fueron robadas recientemente en la capital de la República. Por este hecho se capturó a 2 personas, quienes deberán responder por el delito de receptación.

En operativo con @PoliciaBogota recuperamos 13 patinetas eléctricas hurtadas y 2 personas fueron capturadas por el delito de receptación. Además, en Bosa, Kennedy y C. Bolívar, fueron incautadas armas blancas, de fuego, traumáticas y estupefacientes.#100DíasPorBogotá pic.twitter.com/dEsjrjeZfH — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 11, 2024

Además, la Policía Nacional se encontró con una sorpresa en los lugares donde hicieron la incautación de las patinetas, pues se hallaron armas blancas, de fuego, traumáticas y una cantidad importante de estupefacientes. Los hechos se presentaron en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, según informó la Secretaría de Seguridad.

Estos vehículos últimamente son muy apetecidos por los ladrones para robarlos, pues hay algunos que pueden llegar a costar incluso los 6 millones de pesos, ya que alcanzan velocidades importantes entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que también hace que se puedan vender a un muy buen valor económico.