El portal El Dorado de Transmilenio ahora pasará a llamarse ‘Eldorado – CC Nuestro Bogotá’, por una alianza con ese centro comercial, ubicado en la avenida carrera 86 # 55A – 75, a cinco minutos del paradero de la troncal de la calle 26.

Según comunicó el centro comercial, su intención es fomentar las dinámicas del turismo, teniendo en cuenta que el Portal El Dorado es el más cercano al aeropuerto de Bogotá, elegido como el mejor de Latinoamérica en 2024.

“Nuestra cercanía con el aeropuerto y con el portal de El Dorado nos ha permitido tener un tráfico importante de turistas, actualmente uno de cada 10 visitantes son extranjeros, y prevemos que esa cuota se siga incrementando. Esta alianza con Transmilenio nos permitirá acercar nuestra oferta gastronómica y de entretenimiento a los diferentes visitantes que llegan diariamente a Bogotá”, dijo David Vaca, gerente estratégico del Centro Comercial Nuestro Bogotá.

Regalan pasajes de Transmilenio por cambio de nombre de portal El Dorado

Durante el 11 de marzo de 2025, el personal de Nuestro Bogotá estará regalando 1.500 pasajes dobles (es decir, 3.000 en total) a las personas que se acerquen hasta ese portal de Transmilenio.

Con la alianza, además el centro comercial liderará acciones cívicas para recalcar la importancia de cuidar la infraestructura del sistema y la sana convivencia.

No es el primer paradero de Transmilenio que cambia de nombre por acuerdos con empresas. En febrero de 2025, la estación CAN pasó a llamarse CAN – British Council, por un convenio con ese instituto, mientras que en 2024 se transformaron los nombres de varias, como Polo, Universidades, Pradera y Calle 100.

