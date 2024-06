Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Luego de que un agente fuera agredido por un pasajero en un avión en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el funcionario se pronunció asegurando que dichos comportamientos estuvieron relacionados con racismo. El incidente ocurrido el pasado 20 de junio y publicado en video por las redes sociales muestra a los dos hombres enfrentándose a los policías.

(Vea también: Borrachos que atacaron a policía en El Dorado irían a la cárcel; ¿cuántos años pagarían?)

Los oficiales ingresaron a la aeronave tras recibir la notificación de que ambos hombres estaban bajo los efectos del alcohol, lo que no está permitido, ya que podría afectar la seguridad del vuelo.

😱 Pasajero de avión dio tremenda cachetada a un policía! Al parecer los pasajeros estaban borrachos. Sucedió en un vuelo de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali. pic.twitter.com/hfEEfP3lTs — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) June 24, 2024

(Entérese: Presidencia abrió investigación interna sobre acusaciones de chuzadas, ¿a quiénes indagan?)

Quiñonez le dijo a Noticias Caracol que el hecho violento fue por racismo, pues el pasajero le gritaba “negro” en repetidas ocasiones:

“Yo les pedí que hablaran conmigo fuera del avión, pero ellos se pusieron muy alterados, estaban en aparente estado de ebriedad. Estaban bastante groseros y al momento de tratar de sacar a uno de ellos me dijo ‘no me voy a bajar de aquí, negro’”, dijo el patrullero.

“Es bastante difícil tener que lidiar con eso en el año en el que estamos. No es la primera vez que me pasa, pero gracias a Dios supe manejar las cosas. Es algo que me ofende muchísimo”, puntualizó.

Cabe recordar que luego de ser detenidos, quedaron en libertad mientras avanza el proceso, por orden de un fiscal que les tipificó el delito de lesiones personales dolosas en lugar de violencia contra servidor público.

(Siga leyendo: Oficial de la Armada reportada como desaparecida fue hallada sin vida; esto es lo que se sabe)