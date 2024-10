Por: Portal Bogotá

Durante octubre de 2024, el pico y placa para vehículos particulares continuará operando en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ de manera habitual: de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. ¡Conoce aquí el calendario definido por la Secretaría de Movilidad (SDM)!

Así rige la medida de pico y placa en Bogotá:

Días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante octubre de 2024

Semana del 1 al 6 de octubre

Martes 1: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 2: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Jueves 3: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 4: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Sábado 5: No aplica

Domingo 6: No aplica

Semana 7 del al 13 de octubre

Lunes 7: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 8: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Miércoles 9: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 10: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Viernes 11: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 12: Aplica el Plan Piloto de Salida

Domingo 13: No aplica

Semana del 14 al 20 de octubre

Lunes 14: Aplica el pico y placa regional

Martes 15: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 16: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Jueves 17: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 18: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Sábado 19: No aplica

Domingo 20: No aplica

Semana del 21 al 27 de octubre

Lunes 21: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 22: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Miércoles 23: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 24: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Viernes 25: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en

Sábado 26: No aplica

Domingo 27: No aplica

Del 28 al 31 de octubre

Lunes 28: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Martes 29: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 30: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Jueves 31: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5}

¿Cómo opera el Plan Piloto de Salida?

Este piloto se adelantará el sábado 12 de octubre de 2024, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m., así: en la primera franja de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. podrán circular los vehículos particulares con placa par y en la franja de 9:00 a.m. a 12:00 m. podrán circular los vehículos terminados en placa impar.

Así opera el pico y placa regional

Esta medida aplicará el lunes festivo del 14 de octubre de la siguiente manera: entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar a la capital los carros de placas que finalizan en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).