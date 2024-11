Por: Portal Bogotá

Para garantizar una movilidad eficiente y segura, la Secretaría de Movilidad (SDM) dispondrá de un robusto operativo en los principales corredores viales de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ durante este puente festivo del Día de Todos los Santos que inicia el viernes 1 de noviembre y culmina el lunes 4 de noviembre de 2024.

En este sentido, se contará con 100 unidades del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito por día, 100 unidades del Grupo Operativo de Gestión en Vía (Guías de Movilidad) por día y 80 unidades de la Policía de Tránsito y Transporte de la Seccional Bogotá por día.

Del mismo modo, se implementarán controles en vía para garantizar que todos los actores viales puedan llegar seguros a sus destinos. Para estas fechas, se desarrollarán cuatro controles al transporte ilegal, 40 controles de seguridad vial (velocidad y de embriaguez) y 9 puntos de control para el pico y placa regional.

Durante el domingo 3 y lunes 4 de noviembre, se implementará el sistema reversible en la carrera 7, entre calles 245 y 183 entre 4:00 p.m. y 9:00 p.m. La Secretaría de Movilidad aclara que el horario de implementación de esta medida está sujeto a cambios, dependiendo del ingreso de vehículos.

Adicionalmente, el día lunes se habilitará un reversible en el nuevo tramo de la avenida Boyacá, entre calles 183 y 170. A través de esta medida, que se implementará entre las 2:00 p.m. y las 9:00 p.m., se espera que los vehículos que ingresan a la ciudad por la autopista Norte tengan más alternativas para dirigirse hacia el sur.

Desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) se llevará a cabo un monitoreo de las entradas y salidas de la ciudad para garantizar una movilidad segura y fluida.

Además, a través de las cuentas en X @BogotaTransito y @SectorMovilidad se proporcionará información actualizada sobre el estado de las principales vías de la capital.

Plan Piloto de Salida de Bogotá sábado 2 de noviembre

Durante los sábados de puentes festivos de noviembre, la Secretaría de Movilidad llevará a cabo nuevamente el Plan Piloto en los 9 corredores de salida de Bogotá, con el fin de mejorar los tiempos de desplazamiento de los viajeros en horas de alto flujo vehicular.

Al igual que los pasados 17 de agosto y 12 de octubre, los próximos sábados, 2 y 9 de noviembre respectivamente, se replicará la medida bajo las mismas condiciones y franjas horarias planteadas desde el inicio e, igualmente, seguirá aplicando la medida de pico y placa regional para los lunes festivos.

El Plan Piloto de Salida regirá entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m. así: en la primera franja de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. podrán circular los vehículos con placa terminada en número par y en la franja de 9:00 a.m. a 12:00 m. podrán circular los vehículos con placa terminada en número impar.

“El pasado 12 octubre vimos cómo se presentó una leve mejora en la velocidad en corredores claves de salida de Bogotá como la Autosur y la calle 13; sin embargo, el porcentaje de incumplimiento de la medida sigue siendo muy alto. Si queremos ver resultados la ciudadanía debe acogerse voluntariamente y respetar los horarios de este plan. Mejorar las condiciones de movilidad depende de todos, debemos organizarnos y no salir al mismo tiempo”, afirmó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

El Piloto aplicará para todos los vehículos particulares que circulen por los nueve corredores de salida de Bogotá, dentro de estos límites:

Autopista Norte: desde la calle 198 hasta la calle 245, sentido sur – norte

Autopista Sur: desde la avenida Boyacá hasta el límite del Distrito Capital, sentido norte – sur

Avenida Centenario (calle 13): desde la carrera 128 hasta el río Bogotá, sentido oriente – occidente

Avenida calle 80: desde la carrera 114 hasta el río Bogotá, sentido oriente – occidente

Avenida carrera 7: desde la calle 198 hasta la calle 245, sentido sur – norte

Avenida Boyacá, vía al Llano: desde la antigua vía al Llano hasta el túnel Argelino Durán Quintero, sentido norte – sur

Vía Suba Cota: desde la carrera 132 hasta el río Bogotá, sentido oriente – occidente

Vía a La Calera: desde la diagonal 91 hasta el peaje Patios, sentido occidente – oriente

Vía a Choachí: desde la avenida Circunvalar hasta el límite del Distrito Capital, sentido occidente – oriente.

Pico y placa regional de ingreso a Bogotá lunes 4 de noviembre

Este lunes festivo 4 de noviembre de 2024 se adelantará la medida de pico y placa regional para el retorno e ingreso a la capital del país.

Recuerda que el pico y placa regional opera entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a la capital los carros de placas que finalizan en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).