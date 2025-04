Cientos de indígenas llegaron a Bogotá este domingo 27 de abril y se asentaron en distintos edificios de la Universidad Nacional. El objetivo de la minga es lograr acuerdos con el Gobierno y participar en las marchas del primero de mayo, conmemorativas al Día del Trabajo.

Sin embargo, la estadía de los indígenas ha provocado malestar entre la comunidad universitaria, pues no consideran que haya condiciones para tomar clases. De hecho, se presentaron discusiones en la mañana de este lunes entre estudiantes que asistieron al campus y los indígenas presentes.

#BOGOTÁ | Se presentaron algunas discusiones entre estudiantes de la Universidad Nacional e integrantes de la Minga indígena, ya que impedían el ingreso de estudiantes a algunos edificios de la universidad. pic.twitter.com/stP97GAUjW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 28, 2025

Según Caracol Radio, los integrantes de la minga indígena estaban ubicados en la entrada de uno de los edificios y no permitían la entrada de los estudiantes. “Cuando llegamos a la universidad, el edificio de Ingeniería estaba cerrado, no se podía entrar, no sé si va a haber clase”, dijo un estudiante en conversación con El Tiempo.

Por su parte, la Universidad Nacional emitió un comunicado hablando de la situación que se vive en la sede de Bogotá. La rectoría y la vicerrectoría autorizaron que los indígenas se quedaran en el campus. Según lo expresado en la misiva, se busca respaldar el derecho a la protesta.

¿Qué pasó con las clases en la Universidad Nacional?

El Tiempo contó que algunas clases se han cancelado y el auditorio León de Greiff está cerrado. Además, aseguraron que hay indígenas en la entrada de algunos edificios, definiendo quién entra y sale de los mismos.

Por su parte, los indígenas dijeron que no se irán de la sede de la Universidad Nacional hasta que no resuelvan su situación con el Gobierno Nacional. Según dijo un representante, lo que pase en estos días dependerá de la capacidad “que tenga el Gobierno Nacional de avanzar con las exigencias que está haciendo frente a la agenda política del movimiento indígena”.

#BOGOTÁ | Los líderes de la Minga Indígena que está asentada en la Universidad Nacional aseguraron que se quedarán en la capital hasta que el Gobierno Nacional atienda sus exigencias. “La capacidad, la voluntad política y operativa que tenga el gobierno nacional de avanzar con… pic.twitter.com/hrcY9WxyXL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 28, 2025

En un principio, se esperaba que los indígenas permanecieran en la sede hasta el 2 de mayo, cuando ya terminaran de participar en la marcha. Por otra parte, la Universidad Nacional reveló que no se ha presentado daño en las instalaciones de los edificios donde se encuentran las comunidades.

Por ahora, la universidad evalúa alternativas para que no se presenten enfrentamientos entre los estudiantes y los indígenas. La primera opción sería hacer clases virtuales, pero carreras como Medicina, cuyo edificio está ocupado, deben verlas de forma presencial y todavía no hay un plan.

Según información de RCN Radio, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Múnera Ruiz, y la vicerrectora Carolina Jiménez Martín estiman que cerca de 10.000 personas se encuentran en el campus y esperan la llegada de 5.000 más durante este lunes, aumentando el impacto logístico dentro de la institución.

Las directivas aclararon que la presencia indígena ha ocasionado restricciones parciales de acceso únicamente en cuatro de las 160 edificaciones que tiene la universidad: el Centro de Innovación y Tecnología (CIT), el edificio Julio Garavito, el edificio de Ingeniería Paula Santander y la Facultad de Ciencias Económicas (FEB). En este sentido, el rector Múnera señaló que la interrupción de actividades alcanza aproximadamente el 30 %, pero que la mayoría de procesos académicos continúan su curso.

Además, reiteró que la universidad está comprometida a recuperar las clases afectadas y ajustar el calendario académico si es necesario, para no perjudicar el avance de los estudiantes.

Respecto a preocupaciones de seguridad, RCN Radio indicó que la universidad descartó la presencia de armas. El rector explicó que la Guardia Indígena porta machetes, utilizados como herramientas de trabajo, y bastones de mando, símbolos de autoridad cultural. “Quien conozca mínimamente a los pueblos indígenas colombianos, sabe que los bastones de mando no son armas de ninguna manera”, enfatizó Múnera.

