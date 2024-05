El paro tiene como objetivo, según quienes hicieron el llamado a la jornada de protestas, tiene como objetivo reclamar por la falta de regulación para para las plataformas de transporte de pasajeros.

Los puntos de concentración anunciados son los portales de Transmilenio, los terminales de transporte intermunicipal, algunas bibliotecas públicas, el coliseo Movistar Arena, entre otros.

Y aunque la citación fue para las 10 de la mañana, desde la noche anterior hubo intentos de bloqueo en la vía de acceso al aeropuerto El Dorado.

No obstante, la participación se limita a algunos integrantes de este gremio, ya que varios taxistas han dicho que no comparten la iniciativa y que prefieren trabajar con normalidad en Bogotá por no sentirse representados por los líderes.

Paro de taxis en Bogotá, EN VIVO:

