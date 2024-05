Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Un paro de taxistas fue anunciado para este martes 14 de mayo en Bogotá. La movilización, según se informó, empieza a las 10 de la mañana en el Parque Nacional y concluye en la Plaza de Bolívar.

(Lea también: Cierre de la avenida Caracas por obras del metro de Bogotá: ¿hasta cuándo?)

No obstante, los conductores no han dado detalles sobre las rutas y posibles bloqueos que se den durante el paro de taxistas de hoy, razón por la que la Secretaría de Gobierno instaló un PMU desde las 4 a. m. “con el ánimo de garantizar el derecho a la protesta y que la movilidad no se vea afectada en los principales corredores de la ciudad”.

De acuerdo con la información del Distrito, el paro de taxistas se tiene previsto en movilizaciones a través de caravanas y plantones en sitios como el Portal Norte, Portal Suba, avenida El Dorado con avenida Ciudad de Cali, terminal Salitre-Carlos Lleras, Movistar Arena-Biblioteca Virgilio Barco, Techo, Portal Tunal, Américas, Terminal del Sur-Portal Sur y Mall Plaza.

También se llevarán a cabo plantones en la Plaza de Bolívar y frente al Ministerio de Transporte.

(Vea también: Taxistas insisten en que harán paro en Bogotá, pese a reunión que hubo con la Policía)

Lo que no se permitirá durante el paro de taxistas

No estará permitido bloquear el carril exclusivo de Transmilenio ni limitar la movilidad de la ciudadanía que no participa en la jornada.

Cualquier agresión a conductores o vehículos será motivo de intervención por parte de las autoridades.

No se tolerará la obstrucción de la movilidad de rutas escolares ni de servicios de emergencia, como ambulancias o carros de bomberos.