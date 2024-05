Por: El Colombiano

Cansados de lo que consideran como “negligencia del Gobierno” para regular el transporte por plataformas digitales, un grupo de taxistas de Bogotá anunció un nuevo paro para el próximo 14 de mayo.

Otra vez los taxistas liderados por Hugo Ospina anuncian bloqueos en Bogotá pic.twitter.com/YodHJKxRBB — Luchovoltio (@luchovoltios) May 7, 2024

En un video difundido por redes sociales, los conductores expresaron su rechazo a la competencia que representan las aplicaciones como Uber, Didi o Cabify, las cuales, según ellos, operan de manera ilegal y les quitan oportunidades de trabajo.

“Hoy lunes 6 de mayo, reunidos en la ciudad de Bogotá, anunciamos para el día 14 de mayo el cese de actividades en la ciudad de Bogotá. Vamos a paro el 14 de mayo porque estamos cansados de tanta ilegalidad”, afirmaron los taxistas durante la reunión realizada en las inmediaciones del estadio El Campín.

Las exigencias del gremio de taxistas no son nuevas. Hace un mes, otro grupo de conductores ya había protagonizado un paro en la vía que conduce al aeropuerto El Dorado, con el mismo objetivo de presionar al Gobierno para que tome medidas contra las plataformas digitales.

En esta ocasión, los taxistas piden al alcalde de Bogotá, “que de manera urgente e inmediata aplique las normas de tránsito y de transporte contra los vehículos particulares, las motos y los bicitaxis”, según lo expresó Hugo Ospina, vocero del gremio.

Paro de taxistas en la ciudad de #Bogota. Debido al apoyo de la ilegalidad en transporte público,que inicia desde la misma secretaria de movilidad contratando carros particulares 14 de mayo @CarlosFGalan @ClaudiaDiazAco1 @wcamargotriana @ayda_ospina @hugoospina55 pic.twitter.com/Kiy6WDbWcZ — ASOC. DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL (@DenunciasAEmpr1) May 7, 2024

Competencia desleal

Los taxistas insisten en que las plataformas digitales de transporte operan al margen de la ley y representan una competencia desleal, ya que no cumplen con los mismos requisitos que ellos deben cumplir para prestar el servicio.

Argumentan que estas aplicaciones no pagan impuestos, no tienen seguros adecuados y no cumplen con las normas de seguridad, lo que los pone en desventaja y afecta la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Se espera que el paro de taxistas del 14 de mayo genere congestiones vehiculares y molestias en la movilidad de la ciudad. Las autoridades han hecho un llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas para este conflicto.

Es importante mencionar que las plataformas digitales de transporte también han expresado su disposición a dialogar con el gobierno y con el gremio de taxistas para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

