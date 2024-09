Un joven de 14 años fue herido en las últimas horas, luego de ser apuñalado en las instalaciones de un colegio distrital, en la localidad de Fontibón.

En los hechos, que se presentaron en la mañana del pasado 24 de septiembre, el menor fue atacado por una compañera de clase mientras se encontraban en una de las aulas de clase.

De acuerdo con las versiones que entregó la familia a diversos medios de comunicación, la compañera lo apuñaló hasta en tres oportunidades. Por desgracia, los ataques con el arma cortopunzante fueron en la parte baja del abdomen, en la ingle, justo en donde se encuentra la arteria femoral. Debido a esto, el joven perdió una cantidad importante de sangre en poco tiempo.

“Le pegó tres puñaladas y una de esas le afectó la femoral. Pues la verdad no han dado respuesta, en el colegio el rector mandó a lavar a las señoritas del aseo el espacio donde ocurrió el hecho, la Policía no hizo nada, él fue a pedir videos, a pedir pruebas, no lo dejaron ingresar al colegio”, indicó el tío de la víctima a Blu Radio.