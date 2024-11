Por: Caracol TV

La Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, capturó a tres delincuentes por el hurto de una camioneta de alta gama. Uno de los detenidos tenía brazalete electrónico del Inpec.

Los tres sujetos capturados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación y se les imputó los delitos de hurto calificado y agravado y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en jurisdicción del CAI Normandía luego de que la Policía fue alertada sobre el robo de la camioneta en esta localidad. Las autoridades llevaron a cabo un plan candado en esta zona de Bogotá y consiguieron interceptar el vehículo a la altura de la avenida Mutis.

Además de capturar a los tres hampones, la Policía incautó dos armas de fuego y dos celulares de gama alta, los cuales habrían sido robados por estas personas. Lo que sorprendió a las autoridades fue que uno de los ladrones tenía un brazalete del Inpec y cumplía una condena con beneficio de casa por cárcel por los delitos de hurto agravado y calificado.

Los capturado, la camioneta recuperada y los diferentes elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Durante el transcurso del 2024, en la localidad de Engativá se han recuperado 37 vehículos, según las autoridades. Además, gracias a diversas actividades preventivas de la Policía, se ha logrado una reducción del 14% en el hurto de automotores.

¿Sirven los brazaletes del Inpec?

Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, habló en Noticias Caracol en vivo sobre el uso de los brazaletes del Inpec y dijo que “llevamos 14 años denunciando la ineficacia, la precariedad y lo costoso de estos brazaletes electrónicos. En este momento hay 60.000 personas privadas de la libertad con detención o prisión domiciliaria y solo 6.000 son los que tienen este beneficio”.

Robayo aseguró que los brazaletes del Inpec “son contratos al año de 70.000 millones de pesos que manejan algunas empresas. Se convierte en un monopolio. Unas empresas que se convierten en uniones temporales son las únicas que prestan estos servicios que no son eficaces para el cumplimiento de la pena. La detención domiciliaria es una medida de confianza que imparten los jueces a personas privadas de la libertad, pero los brazaletes no son efectivos, son costosos y no están cumpliendo con su función”.

También mencionó que los contratos por los brazaletes “están enriqueciendo los bolsillos de empresas privadas cuestionadas como Artix o Prepacol, que se convierten en uniones temporales y ganan este tipo de licitaciones”.

Por último, Robayo reveló cómo algunos presos con el beneficio de casa por cárcel utilizan los brazaletes del Inpec para poder escapar: “Hemos visto en Colombia cómo los privados de la libertad le han puesto el brazalete a un gato, se lo ponen a un familiar o lo dañan a propósito. No es un buen dispositivo de seguridad y vale una cantidad de plata exagerada. Entonces, no es efectivo y eso hay que evaluarlo. Eso viene de fondo, del Congreso, y de todo el engranaje judicial que tiene en Colombia. Esto está enriqueciendo a empresas privadas, que nosotros hemos descubierto que han patrocinado campañas políticas de partidos políticos en Colombia”.