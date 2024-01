Este lunes Carlos Fernando Galán está asumiendo su cargo como el nuevo alcalde de Bogotá en la Plaza de Bolívar. En la posesión está acompañado por su esposa, Carolina Deik; sus dos hijos, Julieta y Juan Pablo; y su mamá, Gloria Pachón de Galán.

El nuevo alcalde de la capital del país, apareció con un traje de color negro, camisa blanca y una corbata roja, color que no le podía faltar, pues es el que lo identifica.

Sin embargo, los bogotanos esperaban que llegara con su popular chaqueta roja, la cual usa a diario y ha sido su sello personal.

A pesar de eso, Galán no cambió los colores que usa normalmente y lució una pinta sobria y elegante para hacer el acto protocolario.

Asimismo, su hija usa un vestido de color rojo para acompañar a su padre en el importante evento.

En una entrevista con Pulzo, Carlos Fernando Galán contó por qué siempre usa chaquetas rojas de la misma referencia y la razón es ideológica, de campaña y hasta por el equipo de fútbol.

Igualmente, contó en Pulzo que tiene seis chaquetas rojas, estilo beisboleras, que también le han ido regalando.

“La chaqueta roja me la puse para un primer debate que hicimos hace cuatro años y la verdad se volvió algo simbólico; la gente me reconoce por la chaqueta, me siento cómodo con la chaqueta. Además, es una prenda que lo muestra a uno activo, que es como me quiero ver, entonces ya no me la quito”, contó Galán.