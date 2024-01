El pasado 29 de octubre en las elecciones regionales para elegir a los gobernantes que comandarán el país durante el periodo 2024-2027, y ese día Carlos Fernando Galán arrasó con las votaciones.

En unos comicios en los que se esperaba decidir los dos candidatos que por primera vez irían a segunda vuelta para decidir al mandatario de la capital, Galán se llevó de lejos el primer lugar con 1’497.596 votos, que fue un contundente 49 % de la votación total.

El nuevo alcalde mayor de Bogotá visitó Pulzo cuando hacía campaña como candidato y allí habló de lo primero que quiere hacer una vez esté instalado en su despacho del Palacio Liévano:

Además, dijo que algo que le gustaría hacer es “que la ciudad realmente deje de darle la espalda al río Bogotá. Es fundamental que el río se vuelva un eje del futuro de Bogotá”. Sin embargo, sabe que es irrealizable en el corto plazo, es decir durante su alcaldía, porque “va a tardar tiempo” y por eso buscará “sentar bases para que eso suceda”.

Reviva la entrevista de Galán en Pulzo sobre lo que le prometió a Bogotá:

Entre otras cosas, para darse a conocer como persona ante los bogotanos que lo eligieron como su alcalde, Galán dijo que su mayor sueño para la capital es que “cualquier ciudadano que nazca en Bogotá tenga las posibilidades de acceder a las mismas oportunidades de otros”.

Mientras que habló de que no tiene “ninguna frustración de fondo” y explicó por qué lo cree así:

“Los golpes y las derrotas que he tenido me han formado y me han ayudado a entender muchas cosas y eso ayuda mucho. Yo creo que cuando uno se ha equivocado o cuando ha sido derrotado, uno entiende mucho mejor la vida, toma mejores decisiones a futuro, aprende y sabe que tiene que escuchar. Entonces, más que hablar de frustraciones tengo aprendizajes que me han ayudado”.