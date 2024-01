Pasadas las 6:30 p. m. de este lunes, 29 de enero de 2024, en el costado nororiental del cerro El Cable, nuevamente las llamas se encendieron en un punto lejano a donde se estaban presentando los puntos calientes y en el que los organismos de socorro habían trabajado durante varios días.

Al menos 15 unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá se trasladaron hacia el cerro El Cable y con ayuda de miembros del Ejército Nacional lograron controlar este nuevo incendio forestal que se estaba presentando e hicieron una especie de barrera para evitar que el fuego se propague.

Esta nueva emergencia se presentó luego de que justamente se controlara el incendio que se inició en el cerro El Cable durante la tarde del miércoles 24 de enero y que puso en alerta a la comunidad y a los organismos de socorro, quienes se encontraban atendiendo una conflagración en el cerro La Vieja ese día.

La cámara de seguridad de una vivienda, que está ubicada en la punta del cerro El Cable, registró angustiosas imágenes de la emergencia. En ese entonces, la persona que vive en el lugar se vio obligada a evacuar su casa.+

Dicho incendio llegó a ser reportado como el más grande en la capital de la República y se calcula que decenas de hectáreas fueron consumidas por las llamas.

No hacer fogatas ni quemas agrícolas, de residuos o material vegetal. No arrojar fósforos, vidrios, botellas, fósforos o colillas de cigarrillo al suelo. No arrojar residuos en espacios verdes. No usar pólvora o fuegos artificiales. Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123. Así puede consultar los incendios forestales activos y zonas de riesgo.