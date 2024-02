Ya van más de 100 personas infectadas por un brote de infección respiratoria en la Escuela Militar José María Córdova en Bogotá, una situación que ya dejó a un cadete muerto, quien fue identificado como Christopher Blanco Vásquez, que murió en extrañas circunstancias después de enfrentar una intensa tos.

(Vea también: Extraña muerte en Escuela Militar de Bogotá tiene aislados a alumnos; tos desató alerta)

Su madre, Leidy Vásquez, habló con revista Semana y entregó más detalles de qué fue lo que le pasó a su hijo en la Escuela Militar, quien venía sufriendo problemas de salud desde hace más de una semana dentro del lugar.

La mujer indicó en la entrevista que su hijo le reportaba síntomas de fiebre y tos; sin embargo, aseguró que el Ejército lo sometió a pruebas físicas y, para ella, eso fue lo que agravó el estado de salud del joven: “Lo pusieron a hacer natación en agua fría y eso pudo deteriorar a mi hijo”.

Vásquez también explicó en la revista que al joven lo condujeron a la enfermería, pero allí solamente le dieron el diagnóstico médico y no le brindaron medicamentos para tratar su problema.

“Mi hijo me informó que desde el Ejército le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar”, señaló.

Finalmente, la mujer también culpó al Ejército Nacional porque, según ella, nadie la contactó para ponerla al tanto de lo que estaba pasando con su hijo: “Solamente me llamaron el pasado sábado a eso de las 7 de la noche para decirme que mi hijo estaba en grave estado de salud en el Hospital Militar y llegando al terminal del sur me volvieron a llamar para decirme que mi hijo había muerto. Hablamos con un general y no nos dio razón de nada, simplemente que teníamos que esperar los resultados de las investigación, pero lo cierto es que el Ejército dejó morir a mi hijo”.