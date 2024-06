Nuevos detalles se han conocido del otro feminicidio que ocurrió muy cerca de Bogotá, en el municipio de Tausa, Cundinamarca, el pasado domingo 2 de junio, contra la joven identificada como Leidy Daniela Buitrago Moreno, quien fue asesinada por su pareja en una de las fincas de la zona.

“Fue maltratada, apartada de su familia, de sus estudios, de su hijo y luego, asesinada tras caer en una trampa de su expareja”, esa fue la desgarradora frase de uno de los familiares de la víctima, que reveló el aterrador detalle en la muerte de Buitrago en diálogo con El Tiempo.

El hombre que la asesinó fue identificado como Rubén Darío Gil Barbosa, de 32 años, quien también acabó con su vida después de perpetrar el feminicidio. Ambos se conocieron cuando ella tenía solo 15 años y al poco tiempo la dejó en embarazo, según el periódico.

“En aquel entonces, ellos vivían en Pacho [Cundinamarca] y se fueron a vivir juntos. El trabajo de él era cuidar fincas, a eso se dedicaba. Siempre fue una persona agresiva. Desde ese momento la niña dejó de estudiar. Él no le permitió que ella se superara”. mencionó uno de sus familiares en el rotativo.

De hecho, la joven se apartó totalmente de su familia, ya que este hombre no le permitía hacer casi nada: “Cuando la llamábamos, él era tosco. Casi que no podíamos acercarnos a ella. Cuando podía comunicarse era porque el tipo no estaba”, agregó el allegado en el impreso.

La pareja se la pasaba de finca en finca cuidándolas y la situación se fue empeorando, hasta el punto que un día Leidy decidió empoderarse y le dijo a Rubén que no quería vivir más con él; sin embargo, él para manipularla le arrebató a su hijo y no le permitió llevarlo, según el diario.

Mientras Leidy vivía con su mamá, pasaron ocho meses de separación con el hombre y, durante ese tiempo, ella lo denunció ante comisarias de familia. Ella buscaba trabajo en el departamento, pero Rubén le hacía la vida imposible: “Le decía groserías, la trataba de lo peor y comenzó a manipular al niño para que también la ofendiera. Eso le causaba mucho dolor, lloraba. Ella grabó todo eso y se lo mostraba a las autoridades”, dice el familiar.

En medio de ese infierno lo peor llegó el domingo 2 de junio, cuando Rubén la citó a un encuentro con la excusa de dejarle ver su hijo: “El día anterior la comenzó a llamar, a decirle que si quería ver al niño tenía que llegar hasta allá a las 9:30 de la mañana en punto”.

Ella iba con dos hombres y una mujer al sitio, todos parientes, porque sabían de la gravedad de la situación. Cuando llegaron al lugar, el hombre los enfrentó y les dijo que su patrón solo dio permiso para ingresar a la mamá y el resto debía esperar afuera.

“Ella entró y luego nos marcó a decirnos que ya casi salía, que corriéramos el carro porque el patrón se había puesto bravo de ver tanta gente y que iba a llamar a la Policía. Incluso, alcanzó a hacer una videollamada que no entró”, mencionó.

La familia dio vuelta al carro, pero alcanzó a escuchar un diparo y luego vieron a Leidy corriendo, pues Rubén la perseguía con una escopeta en la mano y el segundo tiro si le alcanzó su humanidad asesinándola.

“El tiro le dio en el brazo izquierdo, pero como era de escopeta, los balines impactaron su cabeza. El Instituto de Medicina Legal dice que su muerte fue instantánea”, agregó el allegado, que también indicó que Rubén se entró a la casa y luego se disparó quitándose la vida.