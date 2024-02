En la diligencia judicial se conocieron varias de las pruebas que la Fiscalía tiene contra el también uniformado de la Policía Nacional y evidencia que varias instituciones deben revisar sus procesos en casos de violencia contra la mujer.

Pese a que Padilla Célin no aceptó los cargos, la juez decidió enviarlo a prisión, luego de escuchar el relato de la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.

La funcionaria delegada para el caso mostró en la audiencia al menos 180 imágenes de pruebas que tienen contra el patrullero y otros documentos que exponen cómo ella había pedido ayuda desesperadamente por el riesgo en el que sentía.

Entre las fotos de lo que se encontró el apartamento, el CTI registró rastros de sangre por todo el apartamento. El cuerpo de la mujer fue hallado en el baño y la fiscal dice que fue torturada, pues los gritos de auxilio los escucharon los otros residentes de su conjunto:

“Lesiones tan graves que esta persona le ocasionó tal vez por un tiempo de unos 15 o 20 minutos cuando los vecinos escucharon a esta mujer gritando y pidiendo ayuda”.

Policía nunca atendió llamado la noche en que murió

Uno de los momentos más dolorosos de la audiencia fue cuando la fiscal evidenció que la institución a la que ambos pertenecían no acudió a verificar la denuncia de los vecinos de la mujer por el maltrato del que estaba siendo víctima.

Así lo narró la fiscal:

“Los vecinos logran dar un aviso a las autoridades de Policía a través de una llamada al 123. Sin embargo, para infortunio de la víctima pues estas personas [los agentes] no hicieron presencia en el lugar y este fue el resultado de un ciclo de violencia perpetrado por el señor“.

Como respuesta, la jueza hizo un llamado de atención a los compañeros de la víctima:

“¿Qué pasó con las autoridades de Policía? ¿Qué paso? Según los declarantes, dice que llamaron a la Policía a las 2:47 y nunca llegaron. ¡2:47 de la madrugada y nunca llegaron! A tal punto que el señor Carlos Eduardo pudo salir a las 10:00 de la mañana. Sí valdría la pena que la Policía Nacional verificara qué fue lo que pasó ahí”.

Patrullera pidió traslado y no se lo dieron

Paula Andrea Celis había radicado una carta ante la Policía Metropolitana de Bogotá unos meses antes para solicitar su traslado y alejarse de su agresor.

La comunicación, difundida por Citynoticias, está dirigida a la entonces comandante de la Mebog, la general Sandra Patricia Hernández y le relata cómo ya una vez el hombre había entrado a la fuerza a su casa a agredirla.

“Actualmente soy madre cabeza de hogar de mi hijo, el cual tiene siete meses de edad. No cuento con el apoyo del padre de mi hijo para sus cuidados ni manutención. Recientemente he estado siendo víctima de violencia contra la mujer por parte de mi expareja sentimental, Carlos Eduardo Padilla Célin, motivo por el cual fue necesaria la intervención policial para la realización del procedimiento de captura en su contra el día 13 de septiembre, momento en el que ingresó a mi vivienda sin autorización alguna aprovechando que la puerta de la torre donde resido estaba abierta. Una vez logró ingresar al apartamento, me tuvo retenida en contra de mi voluntad en mi habitación. De igual manera, fue necesario activar la línea púrpura para su denuncia penal, medida de protección y demás trámites legales”.

Además, le dice claramente que es víctima de violencia intrafamiliar:

“Conviví con él durante dos años, aproximadamente. Nos separamos hace dos meses, de cuya relación tenemos un niño de siete meses de edad. Durante la convivencia me agredía física y verbalmente, me golpeó como dos veces, verbalmente me trataba mal. Las últimas agresiones fueron hace dos meses porque terminamos el día 10 de julio del año en curso”.

