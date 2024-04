Bogotá esconde muchas historias tras las puertas y ventanas de sus casas y apartamentos. La de una familia que vive con sus 29 vacas, en una vivienda urbana, parece sacada de una película.

Noticias Caracol llegó hasta ese hogar para conocer las condiciones en las que viven junto con las reses. Don Domingo López, propietario de la casa, afirmó que se reparten en “tres sitios que hay adentro y ahí duermen cómodos los animales”. Los humanos lo hacen en el segundo piso y los becerros y sus madres, en el primero.

La razón por la que tienen a su ganado viviendo en casa es porque teme que los ladrones se las lleven: “Afuera no los puedo dejar porque se los roban”. Pese a que el hombre y su familia tratan de cuidar de buena manera a las vacas, el Distrito inició un proceso restitución, pues se trataría de un caso de maltrato animal.

Las autoridades evidenciaron que el ganado se encontraba en mal estado y que vivía entre su propio estiércol. Según los delegados de la Secretaría de Ambiente y de la Alcaldía local de San Cristóbal, está prohibido tener ese tipo de animales dentro de una vivienda y tampoco pueden pastar en parques públicos o calles de barrios.

Las autoridades y la familia López dialogaron y llegaron al acuerdo de que solo les fueran retiradas de inmediato 4 semovientes que se encontraban gravemente enfermas y les dieron plazo de un mes para reubicar o vender a las otras vacas.

Esa situación pone en riesgo a la familia, puesto que vive de la venta de leche y queso producida por las reses:

“No me pueden hacer ese mal. No me pueden dejar ‘manicruzado’, porque yo he bregado mucho para subsistir”, afirmó el propietarios de las vacas a Noticias Caracol.