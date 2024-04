Por: Caracol TV

En TikTok se ha hecho viral un hombre que, cubriendo su cara con un casco, se ha grabado marcando varias cámaras de fotomultas en Bogotá. Afirma que lo hace para que no haya más comparendos.

En redes sociales se han compartido por lo menos cuatro videos de lo que ha estado haciendo en las vías de la capital colombiana.

En uno aparece poniendo la cinta en una cámara ubicada por la autopista Norte. “Ya no vamos a verlas más. De noche, de día, ya no más comparendos. Dime cuál más me hace falta, compartan”.

Sobre esa misma vía marca otras dos cámaras de fotomultas, asegurando que con eso son “mil comparendos menos, vamos por más”. Además, sostiene que una empresa de revisión técnico-mecánica apoya lo que está haciendo.

En otro video, el hombre aparece en un punto de la avenida Américas.

El sujeto afirma que no está cubriendo las cámaras de fotomultas, sino que las señaliza con una cinta reflectiva, aunque no dio detalles del porqué.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá, por su parte, ha dicho que “las cámaras que sufren algún tipo de vandalización son reparadas por el equipo” de la entidad.

