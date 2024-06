En tiempos de pagos de impuestos, los delincuentes están en la jugada para tenderles trampas a las personas que no están atentas a los procedimientos para saldar esas obligaciones y, de esa manera, robarles altas sumas de dinero.

(Vea también: Legendaria actriz colombiana fue estafada con falso mensaje de Netflix; le quitaron platal)

La Secretaría de Hacienda alertó a los bogotanos por las estafas que están corriendo en redes sociales, correos electrónicos y a través de WhatsApp, con las que inescrupulosos están intentando suplantar a la identidad para hacer cobros que no corresponden a los reales.

Una banda integrada por varias mujeres fue capturada en días pasados y, según las investigaciones, sus tentáculos sirvieron para defraudar a más de 1.500 personas en Bogotá de los estratos 1, 2 y 3, por una cifra superior a los 2.000 millones de pesos. Contrataban a personas para que repartieran puerta a puerta oficios falsos que notificaban sobre supuestos procesos administrativos en su contra, informó El Tiempo.

De hecho, la banda también operaba un centro de llamadas fraudulentas para asesorar a los morosos y llevándolos a consignar altas sumas de dinero en cuentas bancarias o a través de empresas de giros, con los que los usuarios perdían su capital.

En ese sentido, la Secretaría de Hacienda comentó que desde este momento habilitará un certificado de autenticidad para que los bogotanos pueden validar si una comunicación que reciben es en realidad enviada por la entidad.

Lee También

Todas las facturas, notificaciones y comunicaciones empezará a llegar un certificado de autenticidad que se encuentra ubicado en la parte lateral izquierda del mensaje, con el fin de que los usuarios puedan dar clic sobre el certificado y ver detalles que demuestran la autenticidad del mensaje, que no permite hacer más cambios que el del espacio de la firma y los comentarios.