Los vecinos del barrio Pradera, en la localidad de Puente Aranda, están consternados con el dramático hurto de una camioneta Mazda que les robaron a dos mujeres cuando llegaban a su casa en esta zona del sur de Bogotá, según informó Noticias Caracol.

(Vea también: Trágica noche en Bogotá: hubo sicariato, asesinatos y hallazgo de un cadáver en escombros)

Lo grave del caso es que los delincuentes llegaron en una camioneta BMW. De ese vehículo se bajaron 2 hombres y con armas de fuego intimidaron a las mujeres, quienes intentaron oponerse al robo. Al ver la reacción de las dos jóvenes, los ladrones decidieron golpearlas e incluso casi las arrastran, de acuerdo con el noticiero.

El vehículo, de referencia Mazda CX-30, estaría avaluado en más de ochenta millones de pesos y su robo se dio cuando las mujeres llegaban de sus jornadas laborales para descansar en la vivienda. Una de ellas contó en el citado medio detalles de los momentos de pánico que vivió en medio del hurto.

“Me empieza a jalar y ahí me da un cachazo en la cabeza. Ahí intentó sacar el carro cuando estaba dando reversa. Ahí se parquea una BMW al frente y se bajaron dos sujetos, uno me aborda por el lado del conductor y me dice que le entregue el control del carro, sino me pega un pepazo. No les importó nada, solo me decía que me iban a matar, me mandó el carro encima y a mis familiares también”, indicó en la entrevista.

#OjoDeLaNoche | En Bogotá dos jóvenes universitarias fueron víctimas de los ladrones de camionetas, en la localidad de Puente Aranda. Mientras estacionaban su vehículo fueron abordadas por delincuentes, que las agredieron y las robaron. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/HH1gNIszau — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 24, 2024

Lee También

La camioneta Mazda aún tiene prendido el GPS y a través de ese mecanismo las mujeres junto a las autoridades intentan rastrear el vehículo. El dispositivo aún sigue prendido y el carro sigue en el sur de Bogotá.