“Estoy buscando trabajo”, dijo Correa en Caracol Radio cuando se le preguntó por sus planes ahora que dejó el ministerio de Cultura. En la entrevista también habló de lo que había dejado comenzado como jefe de esta cartera y su postura con respecto a lo ocurrido en el Consejo de ministros del pasado 4 de febrero.

En entrevista para Caracol Radio, el periodista habló de los planes que dejó en proceso en la entidad que lideraba, como la restructuración de la Ley general de cultura, el Plan quinquenal de cultura, los avances para el Hospital San Juan de Dios, la Formación Artística y Cultural, la investigación del galeón San José, la contratación de más trabajadores de planta para el Ministerio, entre otras.

Correa, quien mantiene su apoyo al proyecto de nación de Gustavo Petro y le agradeció por su nombramiento, durante el que vivió “los meses más estimulantes” de su vida, es consciente de la dificultad de trabajar en las instituciones, sus tiempos de contratación, su burocracia y demás grietas que convierten la gestión pública en una labor desafiante y distinta a la de la práctica artística, que es donde realmente ha tenido experiencia, pero no fue por eso que renunció a su cargo.

“No hay nada personal contra Armando Benedetti, no lo conozco, pero no puedo hablar de un proyecto cultural si alguien demandado por maltrato a mujeres dirige el Gabinete. Yo no tengo agenda paralela, no tengo planes, voy a buscar trabajo desde hoy, pero estaba comprometido con la función pública. Creo que cuando uno no es oportuno, debe dar un paso al costado. El protagonismo personal es irrelevante en estos casos”, dijo en la entrevista para la cadena radial.