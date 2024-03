Con el propósito de reducir la siniestralidad en Bogotá y proteger la vida en la vías, este año las autoridades vienen llevando a cabo operativos de control al exceso de velocidad, así como de embriaguez, en particular en las vías principales y sitios de alta accidentalidad.

(Lea también: Conductores pueden quedarse sin sueldo por multas de tránsito en Bogotá; hay embargos)

La Secretaría de Movilidad espera hacer 3.900 controles adicionales de velocidad en 2024, con el objetivo de que la ciudadanía respete las normas de tránsito, conduzca con precaución y así se reduzca el riesgo de un siniestro vial. Con corte al 12 de marzo, se han realizado 800 controles de velocidad e impuesto 3.640 comparendos por esta misma infracción.

📢A diario realizamos operativos de control nocturnos para reducir las cifras de siniestralidad que se están presentando en la ciudad, principalmente por exceder los límites de velocidad permitidos en Bogotá. 🚦A esta hora estamos junto a @TransitoBta, en la NQS con cll 11,… pic.twitter.com/RKDYcWyBbS — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) March 15, 2024

Por ejemplo, en la noche de este jueves se llevó a cabo un operativo en la NQS (también conocida como carrera 30), donde se desplegaron cámaras de vigilancia para detectar a los conductores que no estaban respetando los límites de velocidad. Además, se intensificaron los controles en la avenida Boyacá, Autopista Sur y la calle 13,

Con respecto a los controles por embriaguez, se están implementando pruebas aleatorias de tamizaje en los diferentes tipos de control que se hacen en la ciudad.

Estas medidas buscan identificar a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás. Con corte al 12 de marzo, se han hecho 102 controles, dejando como resultado 406 órdenes de comparendo (que pueden ascender hasta los 60 millones de pesos).

En el análisis de siniestralidad de los dos primeros meses de 2024 se identificó que los días viernes y sábados, en los horarios de 9:00 p. m. a 12:00 a. m. y de 6:00 a. m. a 8:00 a. m., son los que más registran siniestros con fatalidades, por lo que los controles serán llevados a cabo en esos horarios.

NQS: vía de Bogotá donde más fotomultas ponen

Según la Secretaría de Movilidad, la avenida que ponen más fotomultas es en la Autopista Norte con calles 95, 97, 102, 103, 108, 109, 127, 109, 169, 172A y 183A.

Lee También

Las infracciones detectadas por estos dispositivos abarcan una amplia gama de comportamientos indebidos. Entre las más comunes se encuentran conducir a velocidades superiores a las permitidas, no respetar el paso de peatones, circular en zonas restringidas o en horarios no autorizados (como en el caso del pico y placa), y no detenerse ante una luz amarilla o roja en un semáforo.