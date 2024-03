La vigilancia a través de fotomultas es un recurso utilizado para capturar evidencia de infracciones de tránsito en las vías, según detalla la Secretaría de Movilidad. Este sistema tecnológico opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, monitoreando las áreas de movilidad vehicular de manera constante.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte al 4 de marzo, hay 678 cámaras ubicadas en todo el país, en 18 departamentos. Bogotá es la ciudad donde hay más equipos instalados. En total, hay 135.

Según la Secretaría de Movilidad, la avenida que ponen más fotomultas es en la Autopista Norte con calles 95, 97, 102, 103, 108, 109, 127, 109, 169, 172A y 183A, detalló El Tiempo.

Las infracciones detectadas por estos dispositivos abarcan una amplia gama de comportamientos indebidos. Entre las más comunes se encuentran conducir a velocidades superiores a las permitidas, no respetar el paso de peatones, circular en zonas restringidas o en horarios no autorizados (como en el caso del pico y placa), y no detenerse ante una luz amarilla o roja en un semáforo.

Dónde están las cámaras de fotomultas en Bogotá

Estos son los lugares donde están ubicadas las cámaras en las principales avenidas de la ciudad:

Autopista Norte con calle 183, calle 170, calle 116, calle 100 y calle 94.

Avenida Caracas con calle 60.

Avenida NQS (carrera 30) con avenida calle 72, calle 59 y avenida de las Américas.

Avenida Boyacá con calle 169b, avenida Suba, calle 53, calle 26, avenida de las Américas, avenida Primero de Mayo y Autopista Sur.

Avenida Ciudad de Cali con calle 133 A, avenida calle 80 y avenida Centenario.

Carrera Séptima con calle 94.

Avenida calle 80 con carrera 102.

Carrera Décima con calle 19 y con calle 11 sur.

Avenida de las Américas con avenida carrera 68 y en la rotonda de Banderas, donde habrá dos de ellas.

Avenida Primero de Mayo con calle 45 sur.

Otros puntos importantes:

Calle 139 con transversal 136.

Calle 11 sur con carrera 10.

Calle 59 sur con carrera 78 F.

Avenida calle 61 sur con carrera 32.

Carrera 33 con calle 41 sur.

Además, en el mapa de ubicación de las cámaras hay otros 10 “puntos habilitados”, en los que podrían incluirse más dispositivos:

Calle 116 con carrera 9ª.

Autopista Norte con calle 127.

Avenida Suba con avenida Ciudad de Cali.

Avenida calle 80 con carrera 114.

Avenida carrera 68 con avenida calle 80.

Avenida de las Américas con carrera 70 B.

Avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio y con calle 53 sur.

Autopista Sur con calle 59 sur.

Calle 63 sur con carrera 98 A.

¿Cómo impugnar una fotomulta?

Para impugnar las fotomultas no es necesario tener abogado. En la página de la Secretaría de Movilidad se puede agendar una audiencia pública. Posterior a este proceso, el Sistema de Agendamiento le confirmará la información para proceder con la asignación de la cita que se podrá realizar de forma presencial o virtual.