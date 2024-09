Dos meses antes de ser asesinado, la víctima de esta historia, un joven de 28 años, había comenzado a trabajar en una aplicación de transporte para ganarse la vida. Desafortunadamente en medio de sus labores, delincuentes le quitaron la vida y se llevaron su vehículo en la localidad Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Sus familiares piden a las autoridades dar con los responsables de este vil crimen.

Todo comenzó cuando, el 21 de septiembre, el joven que siempre se comunicaba con su esposa durante sus labores diarias, dejó de contestar el celular cuando realizaba un servicio en Villa Mayor. Así lo narraron allegados a la víctima en City TV: “No le llegaban los mensajes y su teléfono sonaba apagado. Lo buscamos por todas partes hasta encontrarlo en el hospital Meissen”, señaló la esposa.

Tras una larga búsqueda, la Policía le confirmó a la familia que el joven había llegado sin signos vitales al centro hospitalario, producto de una asfixia que delincuentes le provocaron al conductor por robarle el vehículo. Al parecer los falsos pasajeros pretendían robarle el carro al joven, quien en el forcejeo, resultó siendo ahorcado con el cinturón del vehículo, como lo informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las cámaras de seguridad habrían captado el momento en el que el joven recoge a sus victimarios en su vehículo. Posterior al robo, los criminales lanzaron al joven a un potrero, sitio donde fue encontrado por las autoridades y trasladado al hospital. Con estas imágenes se espera dar con los asesinos.

“Queremos justicia, que este caso no quede impune. En este momento el carro no importa, perdí a mi esposo y nadie me lo va a devolver”, indicó la viuda.