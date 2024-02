Con más de 200 locales, en los que se incluyen restaurantes, comercios y bancos, el centro comercial Titán Plaza es uno de los centros comerciales más importantes de Bogotá. Su estructura de 4 pisos está ubicada en la localidad de Engativá y es un punto altamente concurrido por las diferentes actividades que permite hacer.

Una de las formas más económicas de llegar a este punto de la ciudad es usando transporte público. Ya sea Transmilenio, SITP o cualquier componente del sistema, hay estaciones cercanas a Titán Plaza que le facilitan su movimiento. Aquí le contamos cuáles rutas le pueden funcionar.

Rutas para llegar a Titán Plaza en Transmilenio

Cerca a Titán Plaza (que creció económicamente en 2023) está ubicada la estación de Transmilenio llamada Ferias (Calle 80). En este punto se detienen cuatro rutas que puede tomar para llegar o salir de la zona.

Ruta 6

Ruta D20

Ruta D81

Ruta H20

Rutas para llegar a Titán Plaza en SITP

Desde diferentes puntos de la ciudad salen buses de SITP que se detienen en lugares aledaños a Titán Plaza. El paradero se llama 211A03 – C.C. Titán Plaza y aquí se detienen estas rutas:

Ruta 260: Arabia – Unicentro

L-S | 04:00 AM – 11:00 PM D-F | 05:00 AM – 10:00 PM

Ruta 330: La Estrellita – El Uval

L-S | 04:00 AM – 11:00 PM D-F | 05:00 AM – 10:00 PM

Ruta 607A: Pontevedra – San Bernardino

L-S | 04:00 AM – 11:00 PM D-F | 05:00 AM – 10:00 PM

Ruta 742A: Bulevar Niza – Paraíso

L-S | 04:00 AM – 11:00 PM D-F | 05:00 AM – 10:00 PM

Ruta B419: Lijacá

L-S | 03:00 AM – 10:00 PM S | 03:30 AM – 10:30 PM D-F | 04:00 AM – 10:00 PM

Ruta B609: Unicentro

L-S | 04:00 AM – 09:30 PM D-F | 05:00 AM – 08:00 PM

Ruta B902: Calle 222

L-V | 04:00 AM – 11:00 PM S | 04:00 AM – 10:00 PM D-F | 05:00 AM – 10:00 PM

Ruta C401: Calle 170

L-S | 04:00 AM – 11:00 PM D-F | 05:00 AM – 10:00 PM

Ruta B902 Calle 170 Hora pico

L-V | 04:30 AM – 06:30 AM L-V | 02:00 PM – 03:00 PM

Ruta B909: Mazurén

L-S | 04:00 AM – 11:00 PM D-F | 05:00 AM – 10:00 PM

Ruta B918: Terminal Norte

L-S | 04:00 AM – 08:00 PM S | 05:00 AM – 06:00 PM

Ruta E16A: Bosa San José – Colina CL-53

L-S | 04:00 AM – 11:00 PM D-F | 05:00 AM – 10:00 PM