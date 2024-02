Por: Caracol TV

En medio de la difícil situación que atraviesa la familia de Dilan Santiago Castro, Derly Julieth Rivas, madre del pequeño de 2 años, ha denunciado recibir amenazas de muerte de personas que la señalan de estar involucrada en el deceso del menor, quien apareció sin vida en un cultivo de papa cerca de su vivienda en Usme, sur de Bogotá.

A pesar de que la joven madre ha alegado que clama justicia para su bebé y que desea que el responsable de la muerte pague, algunos, según contó, la han acusado en redes sociales de tener alguna relación con el fallecimiento de Dilan Santiago.

Derly comentó que en las últimas horas ha recibido amenazas: dicen “que yo maté a mi hijo, cuando las cosas no son así. Ante los ojos de Diosito sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar se lo brindaba de corazón porque ese niño era el que yo quería, porque en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me arrebataron a mi bebé de mis brazos”.

La mamá de Dilan Santiago ha dicho no sospechar de nadie que haya tenido la intención de raptar o asesinar a su hijo. Incluso, cuando pensó en su más reciente expareja, distinta al papá del menor, manifestó: “Yo hasta ahora me he puesto a pensar y no, la verdad, no. Yo tuve una relación con una persona, pero la relación no funcionó porque yo tengo un hijo. Él quería salir a discoteca, él quería salir a conocer, yo con mi hijo no puedo. Entonces, yo le dije a él que dejáramos las cosas así porque yo obviamente prefiero a mi hijo que a un hombre”.

Derly clama justicia para Dilan Santiago

“Solo quiero que encuentren a la persona que le hizo daño a mi hijo para que aparezca y pague por todo. Porque yo, de verdad, en esa vereda no distingo a nadie, porque yo llegué hace 15 días a trabajar para una mejor vida para mí y para mi bebé. Pero mire, la mejor vida dónde terminó: en tragedia”, agregó.

Concluyó que “yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso. Sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”