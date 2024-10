La Comisión de Agua y Biodiversidad del Congreso citó a debate de control político al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, por la crisis de agua potable en la capital. Otros funcionarios de la Alcaldía distrital también fueron llamados para responder ante el Capitolio por la situación hídrica.

De acuerdo con el congresista, la comisión tiene el deber de hacer el seguimiento a las políticas que tienen que ver con la sostenibilidad y la gestión de estos recursos. Añadió que en la citación los funcionarios también tendrán que responder por la infraestructura de abastecimiento de agua, las vulnerabilidades de la capital para enfrentar los fenómenos climáticos y los planes a largo plazo para fortalecer la gestión relacionada con estos temas.

Además de Galán, Alfred Ballesteros, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR); Luis Felipe Lota, el director de la Región Metropolitana (Rape); y Natasha Avendaño, la gerente del Acueducto de Bogotá, están incluidos en la citación.

“Bogotá no puede seguir dependiendo de planes insuficientes que solo reaccionan ante las crisis, necesitamos una gestión planificada y sostenible que priorice la conservación y protección de nuestras fuentes hídricas”, apuntó Ocampo.

Por su lado, en una rueda de prensa este jueves, Galán aseguró que están “listos como administración siempre para responder al control político, a contar lo que [han] venido haciendo, a informar lo que se ha hecho hasta ahora”. Añadió que su administración ha trabajado en “soluciones que permitan, no solamente superar la crisis de hoy, sino la del año entrante y empezar a avanzar en las soluciones de largo aliento”.

En abril, el representante David Racero (del mismo partido) había propuesto una citación de debate de control político a la cabeza de la Alcaldía de Bogotá en la Comisión Primera de Cámara. Para esa fecha, se buscaba indagar sobre “las acciones desarrolladas en el marco de la declaratoria oficial del fenómeno del Niño en el año 2023″ y cómo se avanza en las decisiones implementadas para aumentar el nivel de los embalses.

Sin embargo, existen dudas sobre si un alcalde, o cualquier dirigente regional, puede ser citado por el Congreso. En el pasado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se negó a asistir a una citación similar argumentando que los funcionarios bajo su cargo no son sujetos de control político.

“Unos congresistas han venido haciendo una campaña mediática y publicitaria citándome a un debate de control político, en mi calidad de gobernadora del Valle del Cauca desconociendo que los 32 gobernadores y los 1102 alcaldes NO somos sujetos de control político por parte del Congreso; eso es lo que dice la Constitución Política y es lo que ha dicho la Honorable Corte Constitucional protegiendo la autonomía y la descentralización”, aseguró a través de sus redes sociales.

Yo NO me escondo, durante más de 25 años de vida pública siempre he dado la cara y la seguiré dando porque es mi deber.

