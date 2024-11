Por: El Espectador

Una grave denuncia pone en el ojo del huracán a Bomberos Bogotá. A través de una carta que le envió a la directora de la institución, una funcionaria, que pidió proteger su identidad, solicitó ceder su contrato explicando que ha sido víctima de acoso por parte de sus compañeros, además de referirse a supuestos malos tratos de otros colegas hacia nuevos miembros del organismo de socorro. La directora, Paula Ximena Henao Escobar, respondió ante estos señalamientos, indicando que todo está en manos de la Fiscalía.

En la carta, fechada el 5 de noviembre, la mujer, que llegó para integrar el equipo de la Oficina de Comunicaciones, dejó en claro que su objetivo con la misiva es ceder el contrato de prestación de servicios, una decisión que “responde a experiencias que han afectado profundamente mi bienestar y dignidad como persona en el entorno laboral”, escribió la mujer, quien a continuación describe experiencias y las actitudes inapropiadas de algunos de sus colegas. No obstante, la denunciante sostiene que no es la primera carta que le envía a la directora Henao.

Según su relato, entrar a la institución representó para ella un orgullo y lo recibió con entusiasmo. “Lastimosamente, desde que entré a la entidad, no fue así”, escribió. El pasado 17 de octubre, ocurrió el acto de acoso: “cumplía con el turno de radio en la oficina de comunicaciones, el abogado (presunto agresor) ingresó a la oficina sin que yo me percatara y, de manera inesperada y sin mi consentimiento me besó en la boca, este acto representó una invasión a mi espacio personal y una violación a mi integridad, causando daños psicológicos que al día de hoy continúan afectando mi diario vivir”, detalló la funcionaria.

La denuncia fue escalada por el concejal Fernando López, quien expuso el caso en el cabildo distrital y pidió a la Directora de Bomberos que tome, de inmediato, cartas en los casos denunciados. “Hay que solucionar estos problemas, los cuales no se pueden volver a repetir con ninguna otra funcionaria, toda vez que lesionan la integridad física y moral de las víctimas. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir dentro de las entidades el maltrato, y mucho menos a la mujer”, aseguró el concejal.

Adicional, cuenta la denunciante en su misiva, el sujeto que le dio el beso, al verla constreñida con el episodio, la amenazó e incluso la volvió a besar sin su consentimiento: “Si usted no hace lo que yo digo, yo puedo hacer que no le renueven el contrato en esta Entidad”, escribió la mujer sobre lo que recuerda, le digo el abogado en cuestión.

Y agregó: “Posteriormente, se retiró de la oficina, yo continué con mis labores sin sospechar lo que ocurriría, hasta que él regresó nuevamente y, asegurándose de que no hubiera nadie presente, me besó sin mi autorización”.

En otros audios a los que tuvo acceso El Espectador, medio aliado de Pulzo, otra mujer denunciante, quien entró a la organización en calidad de publicista, relata cómo en sus primeros días sintió toda clase de actos irrespetuosos contra las mujeres y añade que le sugirieron a ella una especie de “iniciación” que consistía en lanzarla a una piscina. “Éramos solo mujeres en esta dependencia, rodeadas de 18 hombres. Cuando me dieron la bienvenida, me miraban de manera morbosa, me chiflaban. Lloré una semana después de esos días, y allí solo te decían que es cuestión de la actitud con la que tú te tomes las cosas, pero esto no es así, allí está muy normalizado el acoso”.

Finalmente, en la carta de la denunciante, subraya la presunta víctima, que el líder de la Oficina de Comunicaciones de Bomberos Bogotá, “se dirige a los contratistas con palabras soeces y un lenguaje vulgar, enfatizando su posición jerárquica y exigiendo obediencia mediante el temor y la intimidación, lo cual genera un ambiente laboral hostil y poco profesional”.

¿Qué responde la directora de Bomberos?

Aunque la denunciante señaló haber enviado una misiva anteriormente a la directora de Bomberos Bogotá, Paola Ximena Henao Escobar, indicó a este diario que se enteró de la situación por la carta del 5 de noviembre.

“Ayer me enteré de una comunicación de un presunto acoso laboral y sexual que, por su puesto, ya se dio a conocer a las instancias correspondientes: tanto al control interno disciplinario como a la Fiscalía. En Colombia, por mandato, prevalece la presunción de inocencia”, dijo a El Espectador.

