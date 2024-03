En medio del seguimiento a los hechos de inseguridad en Bogotá, varias mujeres pusieron el dedo en la llaga sobre una modalidad de ataque en Transmilenio, que en algunos casos ha desembocado en robos.

Videos sobre Transmilenio de mujeres que expusieron modalidad de ataque

Las publicaciones sirvieron como referente para darle seguimiento a una situación que, según los relatos, se presenta en los buses del sistema público de transporte masivo en Bogotá.

@ingridbullasalina Me disculpo por poca calidad de locución y tal vez la manera inadecuada de hablar. Por favor tener cuidado, en trasmilenio, te soplan en la cara escopolamina, “burundanga” para robarte o tal vez en peores momentos hacerte daño. Porfavor compartir el mensaje, esta mañana se los mencioné a las personas en el trasmilenio y me dieron el consejo de compartir esto por estos medios. Dios les bendiga y mamita Maria Santisima Los proteja de todo mal y peligro. ♬ sonido original – ingridbullasalina

@casimillenial.co TRANSMILENIO NO ES UN LUGAR SEGURO. El transporte público se ha convertido en uno de los lugares más inseguros para las mujeres. Los constantes testimonios de victimas de violencia de género y sexual han puesto la alerta de la grave situación que se vive día a día. En el último mes se han registrado diferentes casos de violencia a través de la administración de sustancias que ponen en riesgo la estabilidad física de las victimas. Denunciamos el caso de 2 de nuestras periodistas, las cuales vivieron situaciones muy similares en la ruta L18 con destino al Portal 20 de Julio en Bogotá. Alertamos a las autoridades y hacemos un llamado a tomar iniciativas para que estos casos no se sigan replicando. ♬ sonido original – casimillenial.co

A pesar de que las declaraciones fueron desde tres cuentas diferentes de TikTok, existe la similitud en que son mujeres las que expusieron cómo fueron los ataques que las afectaron en Transmilenio.

¿Qué modalidad de ataque hay contra mujeres en Transmilenio?

A pesar de la diferencia en los casos, de acuerdo con los relatos de las usuarias quedó en evidencia que el mecanismo es utilizar sustancias con las que se deja en estado de indefensión a las afectadas para eventuales robos y demás delitos.

“En el último mes [publicación hecha el 14 de marzo], se han registrado diferentes casos de violencia a través de la administración de sustancias que ponen en riesgo la estabilidad física de las víctimas”, indicó la cuenta de TikTok de Casi Milenial.

En ese caso, dos de las mujeres que hicieron sus relatos indicaron que pasaron por situaciones muy parecidas en la ruta L18, cuyo destino es el Portal 20 de Julio en Bogotá.

Otra usuaria, desde su cuenta de TikTok, apuntó a un caso similar cuando tomó el B74 para ir hacia el Museo del Oro, con una persona que usó un rociador de agua para “limpiar las barandas”

“Empiezo a sentir mucho mareo, se me empezaron a dormir las manos y me empezó un dolor de cabeza horrible que me duró hasta la noche”, relató la joven, que a pesar de las consecuencias físicas aseguró que recibió ayuda para verse segura.

Otra realidad de una usuaria de TikTok, identificada como Ingrid Bulla Salina, no tuvo un final feliz. La joven explicó que es enfermera y que ha sido escopolaminada para dejarla en estado de indefensión. La primera ocasión afirmó que sufrió un robo y hasta le desocuparon las cuentas bancarias.

“Por favor, tener cuidado en Trasmilenio. te soplan en la cara escopolamina, ‘burundanga’, para robarte o tal vez en peores momentos hacerte daño”, aseveró.

Cabe remarcar que en este caso, como en los dos primeros mencionados, la ruta en cuestión es la L18, por lo que el tema deja abierta una alarma para las autoridades de la capital colombiana.