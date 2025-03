Luego de que en la noche del miércoles 13 de marzo se presentara una explosión que dejó tres muertos y nueve heridos en el barrio San Bernardo, las autoridades desplegaron un fuerte operativo.

(Vea también: [Video] Muestran a presunto responsable de lanzar granada en barrio San Bernardo (Bogotá))

Según informó Caracol Radio, la zona amaneció cercada por militares y miembros de la Policía Nacional. Asimismo, algunos funcionarios de la alcaldía permanecen en el lugar.

Aún se desconoce las identidades de las víctimas mortales, pero tanto el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como el comandante de la Policía Metropolitana, aclararon que se trata de un enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales.

Se trata de ‘Los venecos’ y ‘Los costeños’, que buscan el control de ese territorio y de acciones relacionadas con el narcotráfico, de acuerdo con el general Giovanni Cristancho.

Cómo lucía el barrio San Bernardo antes de convertirse en el nuevo Bronx

Noticias Caracol hizo una radiografía completa de cómo era el barrio San Bernardo hace algunos años. Este medio recolectó testimonios de algunos de sus habitantes.

“Esto aquí antes era un vividero hermoso. Ahora no, nosotros hemos querido vender la casa para irnos por ese problema, pero nadie la quiere comprar por el problema de la indigencia. (…) Antes yo decía ‘hasta que Dios me llame me quiero quedar acá’, pero ahora no”, relata un ciudadano que cumple 28 años viviendo en este sector.

Sin embargo, los residentes han aprendido a coexistir con la inseguridad, los desechos y los residuos que deja un fenómeno que ha estado presente en la ciudad y el país.

* Pulzo.com se escribe con Z