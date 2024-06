La extorsión en Bogotá sigue siendo uno de los delitos que más campo ha ganado a lo largo y ancho de la ciudad, que ha tenido un crecimiento importante tras el periodo de Pandemia. Un informe de Pro Bogotá revela que este delito ha registrado el mayor incremento, con un aumento del 21,72%. La extorsión afecta tanto a comercios como a individuos, generando un ambiente de inseguridad y miedo entre los ciudadanos.

(Le puede interesar: Así operaba banda dedicada al ‘cosquilleo’ en buses de Transmilenio)

La situación de la ciudad, a todas luces, preocupa. De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional (Siedco), entre enero y abril, de 19 localidades (no se incluye Sumapaz), en 16 el delito casi que se ha triplicado, al pasar de 290 denuncias en el mismo período de 2023 a 790 este año. Las cinco localidades donde hubo mayor incremento fueron Ciudad Bolívar (pasó de 12 denuncias a 48), Los Mártires (de 32 casos a 121), Barrios Unidos (de 10 a 29), Suba (de 41 a 109) y Teusaquillo (de 9 a 23). Las únicas localidades donde los índices disminuyeron fueron Usme, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, con una reducción del 35,6, 40 y 29,3 %, respectivamente.

#Atención Una granada fue lanzada contra un establecimiento comercial en la calle 134, norte de Bogotá, el artefacto no detonó y a esta hora los equipos antiexplosivos trabajan para destruirla. pic.twitter.com/dOA6mtPlW6

El más reciente atentado relacionado con exigencias extorsivas ocurrió la tarde de este miércoles 26 de junio en el norte de Bogotá, puntualmente en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén. Allí, sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la sede de una empresa de mensajería y lanzaron una granada dentro del local comercial, la cual, por fortuna, no explotó. La emergencia que provocó la presencia del artefacto fue atendida por expertos antiexplosivos de la policía, quienes lograron desactivar la granada.

El Espectador conoció la versión de la empresa afectada. Diego Vélez, gerente comercial de la marca, denunció que fue contactado por una organización criminal que le exige una millonaria consignación a una cuenta en Estados Unidos a cambio de o atentar contra él, la empresa o su familia. “Desde el mes de marzo llevamos recibiendo llamadas, mensajes y fotos intimidantes en varias de las sedes de nuestra empresa, en donde nos han pedido 60.000 dólares a una cuenta en el exterior para parar con las intimidaciones”, mencionó Vélez.

(Lea también: Habló empleada de local de envíos que atacaron con una granada; situación es delicada)

A raíz de las intimidaciones cada vez más frecuentes y violentas, la víctima incluso tuvo que dejar atrás su vida, salir de Bogotá, abandonar su casa y moverse a otra ciudad junto a su familia para evitar que fueran objeto de algún atentado a modo de represalia. “No sabemos qué más hacer”, asegura.

“Me tuve que ir de la ciudad. Nosotros desde el mes de abril realizamos las respectivas denuncias con la Fiscalía y con el Gaula, pero no se han dado avances con respecto a la investigación. Lo que sabemos, por el acento de las personas que han llamado a amenazarnos, es que la banda podría ser de origen extranjero, posiblemente de Venezuela, porque nuestra operación está dirigida hacia ese país. Pero más allá de eso, no conocemos más”, resaltó la víctima.