En la noche de este martes 3 de junio de 2025, Alejandra Martínez, reconocida por su triunfo en el popular reality ‘Desafío’, de Caracol Televisión, vivió un angustioso momento tras ser víctima de un asalto en Bogotá. El incidente se registró en el sector de Santa Rita, zona que, según Blu Radio, ha presentado un aumento en los índices de hurto de vehículos de alta gama.

(Vea también: ¿Cuánto vale la ropa de ‘Aleja’, ganadora del ‘Desafío’ 2023? Tiene marca y hasta revista)

De acuerdo con el reporte de la citada emisora, Alejandra relató que el hecho sucedió luego de salir de su gimnasio, tras una jornada de citas médicas y entrenamiento nocturno. Al dirigirse a su vehículo, dos hombres la abordaron sorpresivamente. Los delincuentes, que la esperaban en un automóvil gris perlado, la rodearon e intimidaron para quitarle las llaves de su camioneta. Posteriormente, huyeron en su carro, dejando a la deportista y a su madre en estado de conmoción, según el informe periodístico.

Un aspecto preocupante que revelaron las fuentes es que, durante el asalto, los criminales intentaron agredir a la madre de Alejandra. Afortunadamente, la rápida reacción de la víctima evitó que ambas sufrieran lesiones físicas graves, de acuerdo con la cadena radial.

Según datos publicados por fuentes como Blu Radio y la Policía Metropolitana, el hurto de camionetas en modalidad de atraco ha venido aumentando en barrios del occidente de la ciudad como Santa Rita y Puente Aranda. En este reciente caso, la oportuna conexión entre ciudadanos y autoridades facilitó el proceso de recuperación del vehículo robado.

Tras el robo, Martínez y otros testigos alertaron a la Policía, que activó de inmediato un plan candado. Esta estrategia incluyó la participación de patrullas del sector y la colaboración de taxistas, quienes persiguieron a los asaltantes y proporcionaron información clave sobre el desplazamiento de los criminales.

La persecución policial se extendió hasta Puente Aranda, donde los ladrones, intentando evadir a las autoridades, terminaron estrellando la camioneta contra un árbol. Aunque el vehículo fue recuperado, quedó considerablemente averiado por el impacto. En medio de la confusión, los asaltantes lograron huir, según algunos relatos, algunos heridos y otros lanzándose a un caño cercano para despistar a las autoridades.

Alejandra Martínez, aunque lamentó los daños materiales, manifestó su alivio por haber salido ilesa y remarcó que lo más valioso es la vida, no los bienes materiales.

“Tuve unas citas médicas y entrené de noche. Yo tengo animales y mi mamá es la que me los cuida. Mi reacción fue bajarme del carro y recibir mis animales, pero en ese momento llegó un carro gris perlado, dos muchachos que los tengo muy presentes. Me quitaron las llaves del carro y se fueron. Intentaron dispararle a mi mamá, gracias a Dios no tuve mala reacción, no me pasó nada. Me quedan los daños de la camioneta, pero realmente es material, lo que no se recupera es mi vida”, contó.