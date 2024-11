Debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas para la tarde de este viernes, la Secretaría de Educación de Bogotá ha recomendado que todos los colegios del norte de la ciudad, situados entre la calle 200 y la Autopista Norte, finalicen sus actividades académicas alrededor del mediodía. Esta medida se toma especialmente porque es viernes de puente y se busca minimizar los inconvenientes para los estudiantes que tienen que trasladarse a sus colegios.

La secretaria de Educación, Isabel Segovia, en una entrevista con Blu Radio y el periodista Néstor Morales, destacó la importancia de esta decisión para evitar complicaciones durante el tránsito de los estudiantes, en un contexto donde se han adelantado labores de limpieza en la zona en los días anteriores. Segovia enfatizó que la prioridad es la seguridad y el bienestar de los 55.000 alumnos que asisten a los 55 colegios identificados en el sector.

“Hicimos una recomendación para que los colegios que requieran tomar la Autopista Norte pudieran cerrar alrededor del mediodía. La razón es que tenemos un pronóstico que va a llover fuerte por la zona esta tarde y queremos evitar problemas en sus traslados mientras terminamos de hacer las labores de limpieza de la zona”, señaló.

En ese sentido, Segovia se refirió al pronóstico para la tarde de este viernes 8 de noviembre, cuando miles de padres de familia están a la expectativa sobre lo que pueda pasar con sus hijos en los colegios debido al factor climático.

“Lo que dicen es que va a llover en la tarde, acá la problemática más crítica es que se está uniendo con el último puente del año que tenemos. Nos da preocupación que se produzca una congestión no necesariamente por una inundación de esa magnitud, pero queremos ser más cautelosos con los niños”, mencionó.

De igual manera, hizo una recomendación a los padres de no recoger a sus hijos en carros particulares, pues eso agravaría aún más la situación: “Entiendo la preocupación, pero si congestionamos más la Autopista y la cosa se puede complicar más. Por eso recomendamos que salieran al mediodía, hora en el que no tenemos pronosticado que llueva y les pedimos que hablen con las empresas de transporte para usar buses grandes, ya que estos vehículos no tendrán mucho problema con las inundaciones”.