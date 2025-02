Un accidente de tránsito ocurrió el pasado domingo 23 de febrero en la autopista norte de Bogotá, a la altura de la calle 192, cuando dos vehículos chocaron violentamente en el sentido sur-norte.

El fuerte impacto, como ocurrió en el incidente protagonizado por una camioneta que se volcó en el amanecer de este 24 de febrero, no solo creó un monumental trancón al dejar inhabilitados dos de los tres carriles por varias horas, sino que también dejó al descubierto que uno de los propietarios se pasó la ley por la faja.

El Tiempo encontró que uno de los vehículos involucrados fue un Ford Fiesta negro sedán, cuya parte frontal quedó completamente destruida. Ese auto está registrado a nombre de Alexis Martínez Suárez desde noviembre de 2017.

Sin embargo, las autoridades encontraron que el automóvil no tenía la revisión técnicomecánica vigente, lo que llevó a que las autoridades de tránsito le impusieran una multa de 604.000 pesos.

El medio citado investigó y confirmó que Martínez Suárez es ingeniero y representante legal de la compañía Quercus Ingeniería Ambiental AM S.A.S. Además, registra antecedentes por infracciones de tránsito, incluyendo exceso de velocidad.

En diálogo con esa casa periodística, el ingeniero aseguró que en el momento del choque viajaba con su esposa y su perro, que desapareció por unas horas debido al impacto.

“Yo estaba haciendo el retorno en la Autonorte, iba con mi esposa en el carro cuando sentí que impactaron el vehículo por la parte trasera. En ese momento todo salió a volar incluido mi perro que se perdió por unas horas”, señaló Martínez.

Martínez explicó además que su vehículo fue impactado por detrás mientras hacía un retorno y que desconocía la identidad del conductor del otro carro involucrado.

Sobre la falta de revisión técnicomecánica, afirmó que no la tenía al día porque usaba poco el automóvil y no se había percatado del vencimiento: “Casi no uso el vehículo. Anoche un oficial de tránsito me notificó del comparendo. Pero si no estaba al día fue porque no me di cuenta porque casi no uso el vehículo”.

