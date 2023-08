La carrera Séptima aún no está siendo intervenida, pero la alcaldesa Claudia López dice que va a dejar la obra contratada que se va a hacer allí antes de dejar el cargo, es decir, el 31 de diciembre de este 2023.

Cada vez que se dan pasos para el corredor verde, las manifestaciones de las personas que viven entre la calle 85 y la calle 116 son constantes. Sobre la Séptima hay varios de los barrios más caros de la capital y en los que viven varios ricos, así que a ellos les habló Claudia López, pues asegura que los que se oponen no son una mayoría y no afectará a todos: “Al grueso de gente no (le molestan las obras). A los de Chicó y Rosales, que son los que más se oponen”.

Según ella, estas personas están molestas porque, cuando la obra se concrete, ellos no podrán usar las vías que han usado por años, sino que deberán hacer una vuelta más. No obstante, aseguró en Noticias Caracol que es un porcentaje bajo: “El 8 % de los carros (son afectados). El 8 % de los carros van a tener que hacer una u: van a tener que bajar a la carrera once y luego subir a la Séptima para entrar a su casa o subir a la circunvalar a entrar a su casa. Un desvío de una manzana. Esa es toda la afectación.”

La alcaldesa asegura que las obras del Metro no es solamente el medio de transporte sino cuatro: el Metro, el Transmilenio por la carrera 68, el Transmilenio por la Av. Cali y el corredor verde de la Séptima.

Sobre este último, López dijo: “La Séptima le mejora la vida a todos los bogotanos. A la Séptima vamos a trabajar, estudiar, al médico, tres millones de colombianos al día. La mitad va en transporte público. Solamente el 15 % va en carro y, de este, el 8 % va de norte a sur, donde estamos quitando un carril y dejando solo uno”.

Además, sobre los trancones que se armarían al oriente de la ciudad, ella fue sarcástica y respondió con ese tono que no les gusta a muchos: “Entonces no hagamos obras, no hagamos Metro, no hagamos colegios, no hagamos hospitales. Por no hacer obras es que yo soy la alcaldesa que está haciendo en 10 años, las obras que no se hicieron en 50 años”.

Cómo sería el corredor verde de la Séptima

El IDU ha compartido varios videos de lo que desea hacer en esta importante vía de la capital. El cambio más drástico es que dejará de ser en los dos sentidos, como lo ha sido por años, y solo será para moverse de sur a norte.